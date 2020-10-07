كورونا يتوحش في فرنسا.. وماكرون يلجأ لقيود جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الأربعاء، تسجيل رقم قياسي من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في 5 أيام مع رصد نحو 19 ألف حالة إضافية خلال 24 ساعة فيما بلغت الحالات بالمستشفيات أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وقالت السلطات إن هناك 18746 حالة إضافية مقابل رقم قياسي سابق سجل في 3 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 16972 وبارتفاع كبير عن محصلة الثلاثاء التي بلغت 10489 حالة.

وارتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة في مارس/آذار إلى 653509 حالات وهي المحصلة العاشرة الأعلى عالميا من حيث الإصابات.

ولوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض قيود جديدة لاحتواء الجائحة تضاف إلى إجراءات تطبقها الحكومة بالفعل مثل إجبار الحانات على الإغلاق في العاشرة مساء بالمدن الكبرى بما فيها باريس.

وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها القناتان التلفزيونيتان الرئيستان بفرنسا: "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة.. ستكون هناك قيود جديدة".