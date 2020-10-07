الجناح الطبي في البيت الأبيض.. ماذا نعرف عنه؟

ألقى تقرير لشبكة صوت أمريكا الضوء على الوحدة الطبية للبيت الأبيض والتي ستتولى الإشراف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحين تعافيه الكامل من كورونا.

وقال التقرير إن الوحدة تضم حوالي 30 موظفًا طبيًا، بين طبيب ومساعد، وهي متاحة للرعاية الطبية في جميع ساعات اليوم.

توجد بالوحدة غرفة اختبار في الطابق الأرضي من مقر البيت الأبيض، وتقع بجوار غرفة الخرائط، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المكاتب في مبنى المكتب التنفيذي "أيزنهاور" المجاور للبيت الأبيض.





ويشمل أولئك الذين يتلقون الرعاية في تلك الوحدة، الرئيس، وعائلته المباشرة، ونائب الرئيس، وموظفو البيت الأبيض، وإذا لزم الأمر، الشخصيات الأجنبية والسياح الذين يزورون الموقع.

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ويتراوح نطاق الرعاية بين التدابير البسيطة، مثل الفحوصات الروتينية وصرف الأدوية لتخفيف الصداع، إلى الاستجابات الطارئة مثل الإنعاش.

وفي الحالات الأكثر خطورة، تعمل الوحدة الطبية بالبيت الأبيض على استقرار حالة المرضى ونقلهم إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.

طبيب ترامب، الدكتور شون كونلي، عبر عن ثقته، الاثنين، في أن فريقه "لن يفوّت أي شيء" تماما كما لو بقي الرئيس في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، والمجهز بوحدة عناية مركزة وقدرات تصوير متطورة.

وقال كونلي للصحفيين إنه عائد إلى الوحدة الطبية بالبيت الأبيض، والتي يعمل بها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أطباء وممرضات وممرضات ولوجستيات من الدرجة الأولى.

وقادت الوحدة الطبية بالبيت الأبيض ورشات عمل حول فيروس كورونا حتى يتمكن الموظفون من معالجة مخاوفهم.