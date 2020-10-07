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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يصاب بكورونا مرتين وبأعراض مختلفة والان مع التفاصيل
الأربعاء 7 أكتوبر 2020
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأمريكي، جوردان جوزي، أصيب بفيروس "كوفيد – 19" مرتين، وفي كليهما عانى من أعراض مختلفة.
وكانت المرة الأولى التي أصيب فيها جوزي (29 عاما) بالعدوى في أوائل الربيع، وعاني حينها من الحمى وضيق في التنفس وآلام في الجسم.
وبعد شهرين من المرض، تم رصد الأجسام المضادة في دمه، وشفى وعاد إلى حياته الطبيعية واستأنف ممارسة الرياضة.
ولكن في يونيو فقد الرجل الشهية، وأصيب بإرهاق شديد، ما جعله غير قادر على أداء الأنشطة الحياتية اليومية المعتادة.
وروى الأمريكي ما جرى له هذه المرة قائلا: "لم أستطع صعود الدرج أو السير للتنزه في منطقتي".
وأوضحت الدكتورة، سوزان كلاين، أستاذة الطب في قسم الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، أن مثل هذه الحالة يمكن أن تكون أمثولة عن الإصابة المكررة بالفيروس، مشيرة إلى أنه لتحديد ذلك، سيتعين على الأطباء إجراء كشف للتسلسل الجيني لعينات الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.
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