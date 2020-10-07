قرار جديد حول الكمامات في إيطاليا

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا ألزمت السكان اعتبارا من اليوم الأربعاء بوضع الكمامات خارج الأماكن المغلقة على مستوى البلاد في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وأعلنت الوزارة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.



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وشهدت إيطاليا زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة في الشهرين الماضيين لكن ظلت الأعداد أقل بكثير من المسجلة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وقال مصدر بالحكومة إن مجلس الوزراء وافق كذلك على مرسوم بمد حالة الطوارئ الخاصة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير