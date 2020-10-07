بالصور.. كورونا يغلق مقاهي بلجيكا.. ورونالدو ينتهك الحجر الصحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوفاة ما لا يقل عن مليون و58 ألف شخص، فضلا عن إصابة 36.4 مليون آخرين في 210 دول ومناطق بمختلف أنحاء العالم منذ ان أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وسجلت الثلاثاء 5739 وفاة جديدة و340,479 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (986) والبرازيل (819) والولايات المتحدة (667).



والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 210,918 وفاة من أصل 7,501,847 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 2,952,390 شخصاً.





بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 147,494 وفاة من أصل 4,969,141 إصابة، ثم الهند مع 104,555 وفاة (6,757,131 إصابة) والمكسيك مع 82348 وفاة (794,608 إصابة) وبريطانيا مع 42445 وفاة (530,113 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 100 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (87) ثم بوليفيا (70) وإسبانيا والبرازيل (69).



وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونج كونج) 4.634 وفاة من أصل 85489 إصابة (7 إصابات بين الثلاثاء والأربعاء) فيما تعافى 80650 شخصاً.

وأحصت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 360,202 وفاة من أصل 9,791,667 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 237,716 وفاة من أصل 6,000,940 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 220,444 (7,672,719 إصابة).

وسجلت آسيا 146,871 وفاة (8,762,262 إصابة) والشرق الأوسط 48234 وفيات (2,117,212 إصابة) وإفريقيا 36884 وفاة (1,533,959 إصابة) وأوقيانيا 988 وفاة (32154 إصابة).

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

إسبانيا تعلن عن خطة الإنعاش





أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، عن خطة لإنعاش اقتصاد بلاده المتضرر ستؤدي "إلى "توفير أكثر من 800 ألف وظيفة جديدة خلال 3 أعوام" نتيجة ضخّ تمويلات أوروبية.

وتمثل الخطة خريطة طريق تمتد على السنوات الست المقبلة، بين 2021 و2026، ستستعمل فيها مدريد الموارد التي خصصتها بروكسل بقيمة 140 مليار يورو لإنعاش اقتصادها المتضرر بسبب وباء كوفيد-19.

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إصابة مسؤول أممي بالفيروس

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو [راندي إصابته بكوفيد-19 لكن أعراضه طفيفة.

إغلاق المقاهي والحانات في بلجيكا





أعلنت السلطات البلجيكية، الأربعاء، أن المقاهي والحانات ستغلق أبوابها من صباح الخميس في سائر أنحاء منطقة بروكسل للحد من الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في العاصمة البلجيكية.

ومن المقرر تطبيق هذا الإجراء لمدة شهر واحد لغاية 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

رونالدو يخرق الحجر الصحي

ذكرت السلطات الصحية المحلية في مدينة تورينو الإيطالية، الأربعاء، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبون آخرون من فريق يوفنتوس، قد يواجهون إجراءات قانونية لانضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية، رغم التدابير المتخذة حيال فيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين في صفوف بطل الدوري المحلي في المواسم التسع الماضية.

وقالت وزارة الصحة، الأربعاء، إن إيطاليا سجلت 3678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أول مرة يتجاوز فيها العدد اليومي للمصابين الجدد بالبلاد حاجز الثلاثة آلاف منذ شهر أبريل/ نيسان.





وبلغ عدد حالات الوفاة أيضا 31 اليوم الأربعاء مقابل 28 في اليوم السابق، وهو عدد أقل كثيرا مما كان عليه في ذروة الوباء بإيطاليا في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتعرض للانتقاد بسبب كوفيد-19 وبها ثاني أعلى عدد وفيات في القارة بعد بريطانيا.

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن 36061 مريضا توفوا في إيطاليا بسبب المرض منذ تفشي الجائحة بها في فبراير شباط، كما سجلت 333940 حالة إصابة.

وتمكنت الحكومة من السيطرة على المرض بحلول الصيف بفضل أحد أكثر عمليات العزل العام صرامة في العالم.

وارتفعت الحالات بشكل مطرد على مدى الشهرين الماضيين لكن ما زالت إيطاليا تشهد عددا أقل بكثير من الإصابات اليومية مقارنة بأي مكان آخر في أوروبا، حيث تسجل كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا حالات إصابة يومية تفوقها بالآلاف.

وآخر مرة سجلت فيها إيطاليا أكثر من 3000 حالة كان يوم 24 أبريل/ نيسان، عندما رصدت 3022 إصابة قبل أسابيع قليلة فقط من سماح الحكومة بإعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر. وتوفي نحو 420 شخصا في ذلك اليوم.