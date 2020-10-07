اتبع هذه النصائح للتغلب على نوبات الهلع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:20 مساءً - منذ ساعتين

قد يشعر الكثير من المصابين بنوبات الهلع بصعوبة في التنفس والتعرق والارتعاش وسرعة ضربات القلب، ووفقًا لتقرير موقع “onlymyhealth”، تختلف الأعراض من ضيق في التنفس إلى ألم، وفيما يلي بعض علامات الإصابة بنوبة هلع:

التعرق

الارتجاف

ألم صدر

الخوف

صعوبة في التنفس

غثيان

دوخة

صداع الرأس

نصائح للتعامل مع نوبات الهلع

قد يكون النظر إلى شخص يعاني من نوبة هلع أمرًا مخيفًا لبعض الأشخاص أيضًا، في الواقع، هناك العديد من العلاجات المنزلية لوقف نوبات الهلع:

التنفس بعمق

ضيق التنفس علامة شائعة على القلق، ما يؤدي إلى نوبة هلع، أثناء التعرض لنوبة الهلع، يعد التنفس العميق أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على سيطرة عقلك وجسمك، ركز على الشهيق والزفير.

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اغمض عينيك واسترخي

يمكن أن يساعد إغلاق عينيك أيضًا في التعامل مع نوبات الهلع، ويمكن أن يجعلك الجلوس في مكان هادئ ووضع مريح والاسترخاء والتأمل تشعر بتحسن كبير أثناء التعرض لنوبة، حاول أن تحرر جسدك المفقود واتركه في البيئة.

جرب التمارين الخفيفة مثل اليوجا

منذ فترة طويلة، أثبتت ممارسة اليوجا أنه أمر إيجابي في جعلك تشعر بالاسترخاء وخالية من التوتر. التمارين الخفيفة مفيدة لصحتك ويمكن أن تساعد في التعامل مع نوبات الهلع أيضًا.

تخيل مكان سعيد

عليك أن تتخيل ذلك المكان في العالم الذي تشعر فيه بالراحة أكثر. سوف يساعد في تهدئة عقلك وجسمك.

الاعتماد على تقنيات استرخاء العضلات

يمكن أن يساعد الانخراط في تقنيات استرخاء العضلات في التعامل مع الأعراض الجسدية لنوبة الهلع، تتضمن هذه الأساليب إرخاء عضلة واحدة في كل مرة مثل تحريك أصابعك أو أصابع قدمك ببطء وبلطف.