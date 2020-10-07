شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحد الآمن من «الكافيين» بالنسبة للبالغين يومياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة من خطورة الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن كوب شاي واحد يحتوي تقريبًا على 26 مليجرام كافيين، بينما كوب قهوة واحد يحتوي تقريبًا على 95 مليجرام كافيين”.

وأضاف الدكتور الرحيلي أن الحد الآمن للكافيين بالنسبة لأغلب البالغين الأصحاء 400 مليجرام في اليوم”.