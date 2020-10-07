إيطاليا تواجه زيادة إصابات كورونا بكمامات إجبارية وطوارئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلزام السكان اعتباراً من الأربعاء بوضع الكمامات خارج الأماكن المغلقة على مستوى البلاد في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، وأعلنت الوزارة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.
وشهدت إيطاليا زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة في الشهرين الماضيين، لكن ظلت الأعداد أقل بكثير من المسجلة في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
وقال مصدر بالحكومة إن مجلس الوزراء وافق كذلك على مرسوم بمد حالة الطوارئ الخاصة بمرض "كوفيد- 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير/كانون الثاني.
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