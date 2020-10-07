هذه فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر الموت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2020 5:58 مساءً

بينما تتميز فصيلة الدم “O” بقدرتها على التبرع بالدم لجميع فصائل الدم؛ بسبب عدم وجود مولدات ضد على غشائها الخارجي، بينما لا تستطيع فصيلة دم O أن تستقبل الدم إلا من فصيلة دم مماثلة لها أي فقط تستقبل الدم من فصيلة الدم O- بسبب أنّ جميع فصائل الدم الأخرى تحمل مولدات ضد على سطحها وهذا الأمر سيظهر لفصيلة الدم O وكأنّ هناك أجسام غريبة.

تتميز فصيلة الدم O بأنها معطي عام أي تستطيع إعطاء جميع فصائل الدم الأخرى، وبسبب ذلك فإن المستشفيات تعاني دومًا من نقص في فصيلة الدم O وكما تُستَخدم فصيلة الدم O بكثرة في الطوارئ، ووفقًا للصَّلِيب الأحمر فإن هناك نقص دائم في فصيلة الدم هذه بسبب الطلب المتزايد، وفي حالات الطوارئ التي لا يمكن تحديد فصيلة الدم فيها للمريض يتم إعطاء المريض فصيلة دم O-

Advertisements

إلا أن علماء يابانيون قد أعلنوا، بعد إجراء عدد من الدراسات العلمية، أن أصحاب فصيلة الدم “O” هم أكثر عرضة لخطر الموت جراء التعرض لصدمات شديدة، بمقدار ثلاثة أضعاف.

ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة الدم “O”، معرضون لفقدان الدم بشكل أسرع من غيرهم وذلك بسبب ضعف قدرة التخثر لديهم.

وأضاف العلماء أن ذلك يعود إلى المستوى المنخفض من عامل ” فون ويل براند” (هو عبارة عن سلسلة من بروتين سكري متعدد، وهو كبير نسيباً بالنسبة لعوامل تخثر الدم الأخرى، ويتم تصنيع عامل فون ويل براند في الصفائح الدموية والأنسجة الاندوثيلية المكونة للأوعية الدموية على عكس باقي عوامل التخثر التي تصنع بالكبد)، لدى الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة الدم “O”.

وأشار الأطباء إلى أن هذه الفصيلة تعتبر “عاطي عام” (أي يستطيع الأشخاص الحاملون لها التبرع بالدم لأي فصيلة دم أخرى)، وفق موقع “rosbalt”.