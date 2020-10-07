شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو بجرعات قليلة.. تناول «الأسبرين» بانتظام يؤدي إلى مرض قاتل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
كشف علماء أن التناول المنتظم للأسبرين حتى بجرعات قليلة، يمكن أن يؤدي إلى تشكل أورام لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
ووفقا لمجلة المعهد الوطني للسرطان في أمريكا، فقد درس الباحثون بيانات 16 ألف و700 شخص أمريكي، حيث تم تقسيمهم إلى مجموتين، تناولت إحداهما الأسبرين بجرعة 100 ملغ لمدة 4 سنوات و7 أشهر، بينما المجموعة الأخرى لم تتناول الأسبرين مطلقا ، بحسب سبوتنيك .
وأشار العلماء إلى أن جميع الأشخاص ضمن المجموعتين كانوا يتمتعون بصحة جيدة في بداية الدراسة.
ورصد العلماء، في نهاية الدراسة، 981 حالة لتطور الخلايا الخبيثة بين المشاركين الذين تناولوا الأسبرين. بينما كان عدد الأشخاص في المجموعة الثانية 952 شخصا.
وخلص العلماء إلى أن تناول الأسبرين بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر حتى لو بجرعات قليلة.. تناول «الأسبرين» بانتظام يؤدي إلى مرض قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.