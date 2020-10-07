مع تزايد الإصابات.. 3 جامعات بريطانية توقف التعليم وجها لوجه

يبدو أن الجهود المبذولة لإعادة فتح الجامعات البريطانية في خضم وباء فيروس كورونا المستجد بدأت في التفكك بعض الشيء، إذ دعت 3 من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة إلى وقف التدريس وجهاً لوجه.

وأبلغت أكثر من 80 جامعة في المملكة المتحدة عن 5 آلاف حالة مؤكدة على الأقل بـ"كوفيد-19" بين الطلاب والموظفين، بما في ذلك أكثر من ألف إصابة في جامعة مانشستر، التي أعلنت أنها ستعلق التدريس الشخصي.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، جاء ذلك مع تأكيد 14،542 حالة جديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة الثلاثاء، بزيادة 2000 مصاب عن اليوم السابق، كما تم تأكيد وفاة 76 مريضاً بكورونا بينما يوجد 2833 مصاباً بالفيروس التاجي في المستشفى.

ومع وجود مدينة مانشستر من بين الأجزاء الأكثر تضرراً في البلاد من الفيروس التاجي، قالت كل من جامعتي مانشستر ومانشستر متروبوليتان (MMU)، إنهما ستتوقفان عن الفصول الدراسية والندوات، باستثناء عدد قليل من الدورات المتخصصة، والانتقال إلى التدريس عبر الإنترنت، على الأقل حتى نهاية أكتوبر الحالي.

كما قالت جامعة شيفيلد في مدينة شيفيلد بجنوبي مقاطعة يوركشاير، التي أبلغت عما يقرب من 600 حالة مؤكدة بين الطلاب والموظفين، إنها ستتوقف عن التدريس وجهاً لوجه بخلاف الدورات السريرية حتى 19 أكتوبر.

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وقال نائب رئيس جامعة شيفيلد، كوين لامبرتس، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين: "سنستخدم هذه الفترة الانتقالية لوضع تدابير إضافية لتخفيف المخاطر الصحية، التي ستسمح باستئناف التدريس وجهاً لوجه".

في حين صوت موظفو جامعة نورثمبريا (التي أعلنت عن 770 حالة إصابة مؤكدة بين طلابها الجمعة الماضي) في اجتماع طارئ الثلاثاء لإجراء اقتراع، بالإضافة إلى دعوة نائب رئيس الجامعة، أندرو واثي، إلى الاستقالة الفورية، وبدأ فرع جامعة كاليفورنيا في نورثمبريا إجراءات النزاع الرسمية بعد اتهام إدارة الجامعة بالفشل في معالجة مخاوف الصحة والسلامة.

وتعد نيوكاسل، حيث يقع فرع الجامعة، أيضاً واحدة من أكثر المناطق تضرراً في المملكة المتحدة، مع أكثر من 1200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ7 الماضية.

كما قالت جامعات أخرى إنها شهدت تفشي المرض بعد أسبوعين من دخول الطلاب الحرم الجامعي في بداية العام الدراسي الجديد، وكشفت جامعة "MMU" أن لديها 500 حالة مؤكدة في 27 سبتمبر الماضي، بعد وقت قصير من أمرها 1700 طالب بالخضوع للعزل في قاعات سكنها.

كما غُرِم 91 من طلابها بمبلغ 50 جنيهاً إسترلينياً وتلقى تحذيراً بعد انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي أو حضور الحفلات في مساكن الطلاب، بينما تلقى 39 آخرون تحذيرات.



