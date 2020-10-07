شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى عجوز هندية وزنها 172 كيلو وتعانى الربو والسرطان والسكر من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت امرأة هندية يتخطى وزنها 172 كيلو تبلغ من العمر 62 عامًا من الإصابة بفيروس كورونا، بالرغم من معاناتها من العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، حيث كانت تعاني من الربو والسكري والسرطان، يعتقد الأطباء أن هذه المعجزة يمكن أن تحدث بسبب العلاج في الوقت المناسب للمريض.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS المريضة التي تدعى مهناز لوخاندوالا ، نُقلت إلى مستشفى بومباي عندما كانت مستويات الأكسجين لديها فقط عند 83-84كان وضعها على جهاز التنفس الصناعي في ضوء ظروفها الصحية محفوفًا بالمخاطر والمشاكل لذلك، تم وضعها على دعم الأكسجين لمدة أربعة أيام حتى عندما عالجها الأطباء من COVID-19 ، بدا أن حالتها تزداد سوءًا .

وظلت المرأة الهندية تحصل على دعم أكسجين سعة 15 لترًا يوميًا في المستشفى لمدة شهر تقريبًا عندما انخفضت أعراضها ، خرجت من المستشفى وهي الآن في المنزل ، على دعم أكسجين 1 لتر فقط.

قالت المريضة إنها ارتكبت خطأ بعدم الذهاب إلى المستشفى في وقت مبكر ، وتوصي بعدم الهروب من الفحص وزيارة المستشفى إذا لزم الأمر.

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وفقًا للأطباء في المستشفى ، كانت هذه هي الحالة الأكثر تحديًا لـ COVID-19 التي واجهوها. ومع ذلك ، فإن تعافي Mehnaz هو دليل على أن العلاج الصحيح في الوقت المناسب يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حالية ويلتقطون عدوى كورونا ويعيشون حياة طبيعية ، ويتعافون منها.

كوفيد -19 هو مرض يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض من بقاء بعض الأشخاص بدون أعراض حتى بعد الإصابة بالفيروس ، إلى أشخاص آخرين يعانون من أعراض ومضاعفات شديدة تؤدي إلى الوفاة يعتقد الخبراء أن هذه المجموعة من الأعراض يتم تحديدها من خلال الظروف الصحية الحالية للفرد الذي يتلامس مع الفيروس.

تم وضع الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية حالية مثل مرض السكري والربو في فئة المخاطر العالية بسبب المضاعفات الناجمة عن COVID-19 تم تصنيف السمنة أيضًا كعامل خطر رئيسي لأعراض ومضاعفات كورونا الشديدة.