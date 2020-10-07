7 مشاكل صحية تخبرها أصابع قدمك عن صحتك

تكشف أصابع قدميك الكثير عن صحتك. إليك قائمة لبعض المشاكل الصحية التي قد تخبرها أصابع قدمك عن صحتك.

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1- أمراض الشرايين

أصابع القدم المشعرة ليست مثيرة للغاية، لكنها صحية. قد يعني فقدان الشعر من أصابع القدمين المعاناة من مرض يسمى مرض الشرايين المحيطية وهو مرض شائع يصيب الشرايين حيث تتراكم رواسب الدهون والكالسيوم في جدران الشرايين.

2- الالتهابات الفطرية

التغييرات في أظافر أصابع القدمين شيء يجب مراقبته. إذا بدأت أظافرك في التكاثف وانفصلت عن الجلد القريب منها، فقد يعني ذلك الإصابة بعدوى فطرية تحت أظافر أصابع القدمين.

من السهل التقاط العدوى الفطرية، وغالبًا ما يصعب التخلص من الالتهابات الفطرية.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية المفيدة التي قد تساعد في التخلص من العدوى.

الشاي الأسود: يشعر بعض الناس بالراحة من الالتهابات الفطرية عن طريق نقع أصابع قدمهم في حمام الشاي الأسود لمدة 30 دقيقة يوميًا. اخرج من حمام القدم وجفف جيدًا.

خل التفاح: امسح باطنك في المنطقة المصابة بقطعة قماش مبللة بخل التفاح.

زيت شجرة الشاي : زيت شجرة الشاي يمكن أن يقاوم الالتهابات الفطرية.

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3- التهاب المفاصل على شكل نقرس

إذا كان لديك إصبع قدم كبيرة منتفخة ومؤلمة، فقد يكون علامة على النقرس. النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما يكون هناك تراكم لحمض البوليك. عادة ما تشتد في مفاصلك أو في ساقيك أو أصابع قدميك.

4 - مرض السكر

تعتبر الجروح التي لا تلتئم في قدمك علامة على احتمال إصابتك بداء السكري من النوع 2. يعاني حوالي 20٪ من مرضى السكري من النوع 2 من تقرحات في أقدامهم. يتعارض مرض السكري مع قدرة الجسم على شفاء نفسه.

5 - الغدة الدرقية

الجلد الجاف المتقشر: إذا كان جلدك خشنًا أو متقشرًا جدًا حول كعبيك أو أجزاء أخرى من قدمك، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل الغدة الدرقية ويسبب قصور الغدة الدرقية.

6- نقص الحديد

إذا بدت أظافرك مغموسة مع فجوات تشبه الملعقة، فقد يكون ذلك من أعراض فقر الدم أو نقص الحديد.

7 أمراض القلب

يعد تورم القدمين والساقين والكاحلين علامة أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح، فلن يتم توزيع الدم بشكل صحيح. يتباطأ تدفق الدم، مما يتسبب في تراكم السوائل في أنسجة قدميك.