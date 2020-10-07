الخليج 365 - طرابلسالأربعاء 2020/10/7 01:54 م بتوقيت أبوظبي
سجلت ليبيا، الأربعاء، 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة، فضلا عن 421 حالة شفاء خلال 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن مدينة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 380 حالة، و303 حالات شفاء، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 39 ألفا و513 شخصًا، بينهم 16 ألفا و74 حالة نشطة، فيما تعافى 22 ألفا و831 شخصا، وتوفي 608.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1031 يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.