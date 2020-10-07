سعر الليرة التركية اليوم.. اليورو والدولار يصعدان وعقوبات في الأفق

واصلت الليرة التركية مسلسل تراجعها المستمر أمام العملات الأساسية الدولية وعلى رأسها الدولار واليورو، حيث تسارعت حدة الهبوط أكثر خلال العام الجاري، وبالتحديد منذ الربعين الثاني والثالث 2020، لتسجل أسعار الصرف مستويات تاريخية من التراجع.

وحقق اليورو ارتفاعا جديدا في الأسواق المصرفية التركية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل سعر اليورو 9.14 ليرة، مرتفعًا من 9.10 ليرات سجلها أمس الاثنين.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 7.78 ليرة تركية، بعد أن بدأ اليوم محققا انخفاضا طفيفا، حيث بدأ التعاملات عند 7.75 ليرة تركية، إلا أنه ارتفع على مدار اليوم.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة البنكية من 8.25% إلى 10.25% لمدة أسبوع، في محاولة من الحكومة التركية لوقف انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب.

وبعد موجة هبوط سريعة لليرة التركية منذ مطلع 2020 حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو/ أيار الماضي الذي أغلق عند 7.19 ليرة لكل دولار واحد، تراجع سعر الصرف هبوط الليرة قليلا خلال الفترة اللاحقة وحتى منتصف يوليو/ تموز الماضي.

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وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ إس-400 التي اشترتها تركيا العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن. وقالت بلومبرج إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم. ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع.

وتصاعدت أيضا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.



وأمام صدمة أسعار الصرف، فإن أزمة أخرى تزيد حدتها في السوق المحلية، مرتبطة باتساع عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى جانب استمرار ضعف السياحة، ما يعني أن النقد الأجنبي سيكون في وضعية متراجعة.

وأظهر مسح لـ"الخليج 365"، استنادا إلى بيانات التجارة الحديثة صدرت، الجمعة، عن هيئة الإحصاء التركية، أن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 33.04 مليار دولار أمريكي.

بينما تواصل محاولات أنقرة استعادة العجلة السياحية لحركتها، دون جدوى، مع استمرار تسجيل البلاد لنسب إصابات مرتفعة بفيروس كورونا محليا.