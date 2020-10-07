شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حالتي وفاة بالشرقية وبورسعيد.. تحذير برلماني جديد لمواجهة لعبة «بابجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجميع في مواجهة بعض الألعاب التي تمثل خطورة على حياة الشباب والأطفال وفي مقدمتها «بابجي».

ووصف حون، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، لعبة بابجي بـ«الكابوس»، الذي يطارد الشباب المصريين، بعد حالتي وفاة خلال أسبوع واحد، بمحافظتي الشرقية، بورسعيد بالسكتة القلبية.

وأكد جون، أن الأزهر الشريف حرم هذه اللعبة، وكذلك الكنيسة ترفض أي سببا في إزهاق روح الإنسان، وأن الأسرة المصرية يقع عليها دور كبير في مواجهة هذا الكابوس الذي يحصد الأرواح يوما بعد يوم.

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية العمل على حجب هذه اللعبة تماما، وتفعيل الدور التوعوي لمواجهة مخاطرها الشديدة، سواء من خلال الأسرة أو المدرسة ودور العبادة وغيرها، حفاظا على أرواح أبنائنا.