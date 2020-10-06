الصين تحدد سعر لقاح كورونا وموعد طرحه في الأسواق

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

أعلنت الحكومة الصينية أن لقاح فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " سيكون جاهزاً لعامة الناس بين شهري نوفمبر وديسمبر.



وقالت إن تكلفت اللقاح قد تصل إلى 88 دولاراً، أي ما يعادل 600 يوان صيني. وفقا لما ذكرته قناة "سي أن بي سي عربية".

وأكدت الحكومة الصينية على أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية.

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وتتولى الشركات الحكومية الصينية مسؤلية انتاج اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.

وأكدت الحكومة أنها ستراعي مستويات الدخل للأفراد بين الريف والمدن.

وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للقاحات في العالم، إذ يمكنها توفير أكثر من مليار جرعة من أي لقاح تستهدف إنتاجه سنوياً، من خلال 40 مصنعاً تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

كما أنه من بين أكثر من 30 لقاحاً تجري تجربتها حالياً على البشر في جميع أنحاء العالم، يأتي تسعة منها من الصين، أكثر من أي بلد آخر. وتقوم شركات صينية بتطوير 4 من أصل 9 لقاحات مرشحة في تجارب المرحلة الأخيرة.