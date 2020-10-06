شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

بعد أربعة أيام أمضاها في مستشفى عسكري للعلاج من كوفيد-19 خرج الرئيس دونالد ترامب الاثنين من المنشأة الطبية ودافع مجددا عن ادارته للازمة معلنا نيته استئناف الحملة لاعادة انتخابه قريبا.



وفور وصوله إلى شرفة البيت الأبيض، نزع الرئيس الجمهوري كمامته.

لكن الفريق الطبي أكد أن الخروج من المستشفى لا يعني العودة الى الوضع الطبيعي وان "الرئيس شفي تماما". واوضح طبيب الرئيس شون كونلي انه "متفائل بحذر" مشيرا الى ان الاطباء لا يمكنهم ان يؤكدوا انهم مرتاحون تماما للوضع قبل أسبوع.

الاصابات

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,045,097 شخصا في العالم منذ ان أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.وأصيب أكثر من 35,537,050 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 210,196 وفاة.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 146,675 وفاة ثم الهند مع 103,569 وفاة والمكسيك مع 81877 وفاة وبريطانيا مع 42369 وفاة.

مصير سجناء

اعتبرت الأمم المتحدة الثلاثاء إيران انه "من الاهمية بمكان" ان تقوم ايران، البلد الاكثر تضررا بكوفيد-19 في المنطقة، بإطلاق سراح السجناء السياسيين في الوقت الذي يتفشى فيه الوباء في سجونها.

وأعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ان "معظم مَن احتُجِز في الأصل تعسّفًا، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ومزدوجو الجنسيّة، والأجانب والمحافظون على البيئة وغيرهم من المحرومين من حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم الأخرى، (يتعرضون) لمخاطر أكبر بالإصابة بالفيروس".

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المساعدات

اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء انه سيعلن الاسبوع المقبل عن توسيع المساعدات لتشمل الشركات المقفلة لمكافحة فيروس كورونا او التي تأثرت بشكل غير مباشر جراء هذه التدابير.

وقال ان صندوق التضامن المحدد اليوم بالمؤسسات التي توظف حتى 20 شخصا، قد يعزز وتوسع قطاعاته للتدخل.

مهاجرون

أظهرت دراسة أولى أجرتها منظمة "أطباء بلا حدود" حول الفئات الضعيفة أن 50 % من أفراد هذه الفئات في منطقة باريس وغالبيتهم من المهاجرين أصيبوا بمرض كوفيد-19.

وشملت الداسة التي وصفت بأنها الأولى في فرنسا وأوروبا التي تهتم حصرا بمستوى التعرض للفيروس في صفوف الفئات الهشة جدا، الأجانب خصوصا الذين يشكلون 90 % من 818 شخصا أجرت لهم المنظمة فحوصا في مراكز مختلفة نشطت فيها في منطقة إيل دو فرانس منذ انتشار الوباء.

الكمامة

طلبت اذاعة فرانس انتر الفرنسية العامة من جميع الاشخاص الذين يدخلون مقارها من عاملين وضيوف وضع الكمامة بسبب تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الاذاعة تلتزم قرار وضع الكمامة في المؤسسات منذ تعميمه مطلع سبتمبر لكن استثني منه مقدمو البرامج والضيوف كما كانت الحال في الاعلام السمعي-المرئي حفاظا على الصورة ونوعية الصوت.

كرة القدم

أصيب رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم باولو دال بينو بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى وضع رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابريلي غرافينا في الحجر الصحي كإجراء وقائي.