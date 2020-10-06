منظمة الصحة العالمية تكشف موعد طرح لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، أن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ربما يكون جاهزا بحلول نهاية 2020.
وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل"، وفقا لوكالة رويترز.
وهناك لقاحات تجريبية لدى مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من (كوفيد-19) بحلول نهاية 2021.
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