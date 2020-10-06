صحة ورشاقة

أبحاث على 43 جثة تكشف خطرا جديدا لكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن المستجد لا يسبب فقط مضاعفات في الرئتين والقلب والكلى لمرضى "كوفيد- 19" بل يسبب أيضاً التهاباً في الدماغ. 

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وذكر باحثون من هامبورج وفرايبورج بعد فحوص أجروها على جثامين 43 متوفياً بفيروس كورونا المستجد في دورية "لانسيت نيورولوجي" المتخصصة أنهم اكتشفوا الفيروس أو بروتيناته في جذع الدماغ أو الأعصاب الناشئة هناك في 21 حالة وفاة.

ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن مستويات الفيروس كانت منخفضة للغاية.

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وأوضح الباحثون أن المرضى الذين كان لديهم أعلى حمولة فيروسية لم يظهروا تغيرات في الدماغ أكثر من أولئك الذين ماتوا ولم يتم العثور على الفيروس في دماغهم.

ومع ذلك، أظهر الباحثون رد فعل مناعي لدى المتوفين الذين أصيبت أدمغتهم بالفيروس.

واستنتجوا من هذا أن الخلايا الالتهابية يمكن أن تكون مسؤولة عن الأعراض العصبية من اضطرابات حاسة الشم إلى الصداع والسكتات الدماغية.

وكان المتوفون الذين تم فحصهم - 16 امرأة و 27 رجلا - يبلغون من العمر في المتوسط 76 عاما، كما كانوا يعانون من أمراض نمطية في هذا العمر بجانب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات الباحثين.

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