شكرا لقرائتكم خبر عن COVID 19 VACCINE INACCIVATED" .. تعرف على اسم اللقاح المصري المحتمل لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث لشئون البحوث والعلاقات الدولية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن اسم اللقاح المصرى المحتمل لفيروس كورونا والذى أعده الباحثون بالمركز القومى للبحوث والذى حمل اسم " COVID 19 VACCINE INACCIVATED"

وأوضح الدكتور ممدوح معوض لـ"الخليج 365" أن التجارب السريرية على لقاح المركز القومي للبحوث المحتمل لفيروس كورونا ستنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة الدواء.

Advertisements

وأشار معوض إلى أن اللقاح أنتج أجساما مضادة مرتفعة جدا ومستديمة ولا تقل بعد مرور الوقت وآمنة للغاية لا تسبب أي أثار جانبية، وتم إجراء التجارب على الفئران والجرزان وخنازير غينيا وأثبت كفاءه وفعالية وأمان وتم تجهيز ملف كامل وإرساله لهيئة الدواء ولا توجد عوائق وفى انتظار الموافقة النهائية لبدء تجارب المرحلة الأولى على البشر.

وأكد نائب رئيس المركز القومى للبحوث أن التجارب السريرية ستكون على أعداد صغيرة لا تتخطى 150 شخصا، ولإجراء التجارب الإكلينيكية يوجد اشتراطات أهمها أن المتطوعين يتواجدون بشكل دائم تحت رعايا الأطباء بشكل مستمر، مشيرا إلى أن التجارب على الحيوانات كانت مبشرة جداً، كما أن المركز يتابع مع هيئة الدواء، لافتا إلى أن البروتوكولات العالمية واحدة ونعمل بنفس النظام فى إنتاج اللقاحات.