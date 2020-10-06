6 أسباب لآلام المعدة.. وطرق العلاج بسيطة

الخليج 365الثلاثاء 2020/10/6 06:20 م بتوقيت أبوظبي
يشعر البعض بآلام المعدة دون أسباب واضحة، لكن هذا الألم قد يكون عرضاً للكثير من الأمراض منها التسمم الغذائي والأمراض الفيروسية وغيرها التي نتعرف عليها من خلال التقرير التالي كما نتطرق إلى طرق التخلص من ألم المعدة.
أسباب آلام المعدة:
1. مشكلة بالمرارة:
قد يكون الألم الذي يصيب المعدة ناتجا عن وجود مشكلة في المرارة، وعادة تظهر أعراضها بعد تناول الطعام ويصاحبها شعور بالغثيان، وقد يكون المرء مصاباً بحصوة في المرارة مما يستدعي تدخلاً طبياً.
2. الأمراض الفيروسية:
ترجع بعض آلام المعدة إلى الإصابة بأحد الأمراض الفيروسية والتي تتسبب في حدوث ألم بسيط بالبطن والمعدة، ومن الممكن أن يصاحبها الإسهال والقيء، وقد يزول ألم المعدة الناتج عن الأمراض الفيروسية بعد أيام قليلة.
3. الحمل:
تصاب المرأة الحامل عادة بآلام المعدة الناتجة عن ارتجاع الأحماض إلى المريء، وهذا بدوره يتسبب في الضغط على المعدة، وعادة يحدث ألم المعدة عند الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية بالجسم خلال هذه الفترة.
4. التسمم الغذائي:
تناول الأطعمة الملوثة أو الفاسدة يتسبب في ألم المعدة وبعض الأعراض الأخرى مثل القيء وارتفاع درجة الحرارة، وعادة ما تظهر الأعراض بعد ساعات قليلة من تناول الطعام.
5. عسر الهضم:
تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة يتسبب في إفراز كمية كبيرة من الأحماض الهاضمة، والتي تتسبب في حدوث ألم بالمعدة وبعض الأعراض الأخرى مثل الغازات والشعور بالغثيان والانتفاخ.
6. حساسية الطعام:
الحساسية تجاه بعض أنواع من الأطعمة قد تتسبب في الشعور بالألم في المعدة مع ظهور بعض الأعراض الأخرى مثل الإسهال وسيلان الأنف والحكة في العين، وتعد أكثر أنواع الغذاء التي تسبب الحساسية هي البروتينات ومنها المكسرات والأسماك والبيض والحليب.
علاج ألم المعدة:
- في الغالب يتم علاج ألم المعدة دون الحاجة إلى تدخل طبي، وعليك باتباع الخطوات التالية للتقليل من ألم المعدة وفق موقع "webmed":
- عليك شرب السوائل بكميات قليلة مع الحرص على التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية.
- الحرص على مضغ الطعام ببطء مما يساعد على التخفيف من ألم المعدة.
- ممارسة الرياضة تساعدك على التخلص من ألم المعدة.
- يمكنك وضع وسادة على البطن مما يساعد على تدفئة المعدة والتقليل من حدة الألم.
- عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والحارة.
- عند إصابتك بالألم الشديد في المعدة عليك بالتوقف عن تناول الطعام لعدة ساعات، ومن بعدها عليك بتناول وجبات صغيرة.
- عند تكرار ألم المعدة عليك التوجه للطبيب وتلقي العلاج المناسب لمسببات الألم.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أسباب لآلام المعدة.. وطرق العلاج بسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.