6 أسباب لآلام المعدة.. وطرق العلاج بسيطة

يشعر البعض بآلام المعدة دون أسباب واضحة، لكن هذا الألم قد يكون عرضاً للكثير من الأمراض منها التسمم الغذائي والأمراض الفيروسية وغيرها التي نتعرف عليها من خلال التقرير التالي كما نتطرق إلى طرق التخلص من ألم المعدة.





أسباب آلام المعدة:

1. مشكلة بالمرارة:

قد يكون الألم الذي يصيب المعدة ناتجا عن وجود مشكلة في المرارة، وعادة تظهر أعراضها بعد تناول الطعام ويصاحبها شعور بالغثيان، وقد يكون المرء مصاباً بحصوة في المرارة مما يستدعي تدخلاً طبياً.

2. الأمراض الفيروسية:

ترجع بعض آلام المعدة إلى الإصابة بأحد الأمراض الفيروسية والتي تتسبب في حدوث ألم بسيط بالبطن والمعدة، ومن الممكن أن يصاحبها الإسهال والقيء، وقد يزول ألم المعدة الناتج عن الأمراض الفيروسية بعد أيام قليلة.





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3. الحمل:

تصاب المرأة الحامل عادة بآلام المعدة الناتجة عن ارتجاع الأحماض إلى المريء، وهذا بدوره يتسبب في الضغط على المعدة، وعادة يحدث ألم المعدة عند الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية بالجسم خلال هذه الفترة.

4. التسمم الغذائي:

تناول الأطعمة الملوثة أو الفاسدة يتسبب في ألم المعدة وبعض الأعراض الأخرى مثل القيء وارتفاع درجة الحرارة، وعادة ما تظهر الأعراض بعد ساعات قليلة من تناول الطعام.

5. عسر الهضم:

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة يتسبب في إفراز كمية كبيرة من الأحماض الهاضمة، والتي تتسبب في حدوث ألم بالمعدة وبعض الأعراض الأخرى مثل الغازات والشعور بالغثيان والانتفاخ.

6. حساسية الطعام:

الحساسية تجاه بعض أنواع من الأطعمة قد تتسبب في الشعور بالألم في المعدة مع ظهور بعض الأعراض الأخرى مثل الإسهال وسيلان الأنف والحكة في العين، وتعد أكثر أنواع الغذاء التي تسبب الحساسية هي البروتينات ومنها المكسرات والأسماك والبيض والحليب.





علاج ألم المعدة: