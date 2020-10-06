إيران تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، أن إيران سجلت ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذ أصيب 4151 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في الدولة الأكثر تضررا من الجائحة بالشرق الأوسط 479825 حالة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 227 مريضا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27419.