متى يبدأ الوحم أثناء الحمل وما الذي يشير إليه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:40 مساءً - ماذا تعني الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل أو الوحم؟ يشار إلى الرغبة المفاجئة، التي لا تقاوم، والمكثفة لتناول شيء محدد بالشهوة. يصبح هذا الشعور شديداً أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية،اوضحت الدكتورة هند محمد سلمى استشارى النساء والوليد، فى تصريحات خاصة لسيدتي نت، أنه عندما تتوق الأم الحامل، يمكن أن تتراوح هذه الرغبة الشديدة من الجوع للأطعمة الحلوة إلى الأطعمة الحارة أو المالحة أو الحامض، ويطلق عليها الوحم أو وحم الحمل ،ومع ذلك، فإن الرغبة الشديدة أثناء الحمل لا تقتصر على الأطعمة فقط. في بعض الأحيان، قد تتوق أيضاً إلى العناصر غير الغذائية، مثل الغبار والأوساخ والطين أو التربة وما إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا هو Pica، وهو نوع من الرغبة الشديدة الناجمة عن نقص الحديد أو سوء التغذية العام ،الرغبة الشديدة في الحمل ليست جديدة، ومن المعروف أنها أكثر شيوعاً خلال الثلث الأول والثاني.

ما الذي يسبب الرغبة الشديدة أو الوحم في الحمل؟

وجدت الدراسات أن نحو 84٪ من النساء الحوامل حول العالم يعانين من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. إذن، ما هو بالضبط ما يجعلك ضعيفة للخضوع لرغباتك؟ حسناً، المسببات الدقيقة للرغبة الشديدة لا تزال غير معروفة. ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب النظرية الأخرى.

نقص التغذية: يُعتقد بشكل عام أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي رمز لنقص الغذاء. هذا يعني أنه عندما يفتقر جسمك إلى عنصر غذائي معين، فإنه يتجلى كشغف.

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل: يعتقد العديد من الخبراء أن الرغبة الشديدة في الحمل يمكن أن تكون نتيجة التغيرات الهرمونية. يمكن أن تكون الهرمونات والأستروجين والبروجسترون هي الأسباب المحتملة لتلك الحوافز التي لا تقاوم. يمكن أن تؤدي هذه الهرمونات إلى تغيرات في مستقبلات اللسان، وتطور الرغبة الشديدة والنفور من الأطعمة.

زيادة حاسة الشم والتذوق: يُعتقد أيضاً أن التقلبات الهرمونية تميل إلى زيادة حاسة الشم والذوق لدى النساء الحوامل، وهو ما يمكن أن يكون عاملاً آخر يساهم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

العوامل النفسية الاجتماعية: في بعض الحالات، لوحظ أن النساء الحوامل قد يصبن أيضاً برغبة شديدة في الطعام بسبب بعض العوامل النفسية الاجتماعية. أظهرت دراسة بحثية أن شغف الأرز أكثر شيوعاً في اليابان منه في الولايات المتحدة، حيث إن أكثر الأطعمة الشهية بين النساء الحوامل هي الشوكولاته.

هل من الطبيعي عدم الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل أو عدم الوحم؟

من الطبيعي تماماً عدم الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل. الرغبة الشديدة في الطعام يمكن أن تغير مدخولك الغذائي وقد تؤثر على مستوياتك الغذائية العامة. لذا، فإن معالجة الشهوة بحكمة هي مفتاح إدارة صحتك بشكل فعال.

إن الرغبة الشديدة في بعض الأطعمة قوية، فمن الحكمة استشارة طبيبك. يمكن أن يساعدك هذا في اتخاذ قرارات مستنيرة ويساعدك أيضاً على التصرف فوراً برغبة شديدة في الإشارة إلى مشكلة صحية كامنة، مثل نقص الزنك الذي يتميز بضعف حاسة الشم والتذوق.

متى يبدأ الوحم في الحمل؟

تبدأ الرغبة الشديدة في الثلث الأول، وتزداد شدتها في الثانية، ثم تبدأ في الانخفاض في الثلث الثالث. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة لكل امرأة حامل. في بعض الحالات، تستمر بعض الرغبة الشديدة في تناول الطعام حتى بعد الولادة، وأحياناً قد ينتهي بك الأمر إلى تناول أشياء غريبة طوال حياتك. قد تواجهين أيضاً الرغبة الشديدة في التبادل، حيث يتغير اختيارك للأطعمة باستمرار.

إلى متى يستمر الوحم في الحمل؟

تعاني بعض النساء من الوحم في الحمل طوال فترة الحمل، والبعض الآخر سيكون لفترة محدودة، والبعض الآخر لن يكون لديه الرغبة الشديدة على الإطلاق. في بعض الأحيان، سوف تتوقين إلى يوم أو أسبوع أو شهر. كل هذا يتوقف على نظام جسمك، وأحياناً على البيئة المحيطة.

الوحم في الحمل:

الحلويات والأطعمة المالحة والتوابل والأطعمة الحامضة هي أكثر رغبة في الحمل.

1.الوحم على الأطعمة المالحة

يقول الاعتقاد الافتراضي إنه إذا كان لديك مستوى منخفض من الصوديوم في نظامك الغذائي، فقد تتوقين إلى الطعام المالح والتوابل أثناء الحمل. تظهر الأبحاث المختلفة أن النوبات المتكررة من استنفاد الصوديوم قد تؤدي إلى زيادة تناول الصوديوم. يبدو أن هذا سبب ونتائج معقولة مع زيادة حجم الدم أثناء الحمل، يحتاج هذا التغيير إلى الإدارة السليمة لمدخول الصوديوم والبوتاسيوم.

بعض الأطعمة التي قد تتوقين إليها أثناء الحمل هي البطاطس المقلية والفشار والصلصات المختلفة والمكسرات والدجاج مع إضافة الملح.

2. الوحم في تناول الطعام الحلو

من المرجح أن تُظهر المرأة الحامل التي تشتهي السكر تقارباً تجاه الشوكولاته وسكريات الآيس كريم والحلويات السكرية والدونات. أظهرت دراسة بحثية أن النساء الحوامل المصابات بداء السكري الحملي يظهرن ميلاً أكبر للحلويات من الأمهات اللاتي لا يعانين من سكري الحمل. يرتبط هذا التفضيل تجاه الأطعمة الحلوة بالارتفاع والانخفاض المتسلسل لهرمونات الحمل، ومع ذلك، فإن الدراسات البحثية لدعم هذا المنطق محدودة.

3. الأطعمة الحارة والساخنة

Advertisements

رغم أنه ليس شائعاً مثل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والملح، إلا أن الطعام الحار موجود أيضاً في قائمة الرغبة الشديدة. قد ترغبين في الأجنحة الساخنة، الكاري، والفلفل الأحمر. تقول بعض الحكايات إن النساء اللواتي يحملن الأولاد يتُقْنَ إلى الأطعمة الحارة، في حين أن أولئك اللاتي يحملن الفتيات يَتُقْنَ إلى الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاته.

4. التوليفات الفريدة والغريبة

في بعض الأحيان، تتوق النساء الحوامل أيضاً إلى بعض مجموعات الطعام الغريبة مثل مارميت على الآيس كريم، أو المخلل مع الآيس كريم، أو كعكة الإسفنج مع صلصة الطماطم، أو البيض المقلي مع صلصة النعناع أو المخلل مع زبدة الفول السوداني أو التونة مع الموز. هذه الرغبة الشديدة فردية للغاية وقد لا تكون مرتبطة بأي تغيير فسيولوجي محدد يحدث أثناء الحمل.

5. الرغبة الشديدة في تناول أطعمة الليمون

الليمون والخل والمخللات رغبة شديدة في تناولها. قد تكون الرغبة الشديدة في تناول حمض الستريك علامة على انخفاض أحماض المعدة. تساعد أحماض المعدة على تعقيم الطعام عن طريق تكسره إلى البروتينات. يمكن أن تشير الرغبة بالحمضيات إلى حاجة جسمك لبعض الفيتامينات، مثل فيتامين سي، الموجود في هذه الأطعمة. ومع ذلك، لا توجد دراسات بحثية تدعم هذا الاعتقاد.

6. الوحم إلى غير الأطعمة

تتوق بعض النساء إلى المواد غير الغذائية. يسمى العمل المرضي لتناول المواد غير الغذائية PICA. نظراً للشهية غير العادية، يعتبر مرضاً خطيراً يشكل خطراً كبيراً على الأم الحامل والجنين. يمكن أن تشير البيكا أثناء الحمل إلى نقص الحديد أو سوء التغذية.

7. الوحم غير الصحي

غالباً ما يرتبط شغف الأطعمة غير الصحية أثناء الحمل بعوامل نفسية. أظهرت دراسة بحثية أجريت في جامعة ألباني أن هذه الأطعمة تكون مرغوبة أثناء الحمل لأنها ممنوعة خلاف ذلك. من الأمثلة على ذلك القليل من القهوة والكحول والبيتزا ورقائق البطاطس والأطعمة السريعة والمزيد.

8. الوحم الصحي

قد تتوق بعض النساء إلى الأطعمة الصحية. الأطعمة التي تريدها في الغالب هي الفواكه (التفاح، البطيخ، الكمثرى، العنب)، الخضراوات (الخضراوات الورقية، البقوليات، الثوم)، اللحوم (اللحوم الحمراء، اللحم المطحون الخالي من الدهون)، المأكولات البحرية (السلطعون، السمك)، العصير (البرتقال، الجريب فروت)، ومنتجات الألبان (الحليب واللبن والجبن). خلال فترة الحمل، يجب أن تحاولي إدراج المزيد من هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.