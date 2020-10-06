دراسة جديدة … الجزر يحمي من هذا السرطان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

بالإضافة إلى طعمه الشهي، يقوّي الجزر العظام والمفاصل والعضلات، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د الذي يحقّق الامتصاص الأفضل لعنصر الكالسيوم في الجسم.

تظهر الأبحاث أن الأطعمة التي نتناولها يمكن أن تكون بمثابة حصن ضد الأمراض المزمنة، خاصة السرطان.

من بين جميع التهديدات التي تواجهنا في حياتنا، لا يزال السرطان هو الأكثر خطورة، ففي المملكة المتحدة، تظهر أحدث الأرقام أن شخصًا ما يموت في المملكة المتحدة بسبب السرطان كل أربع دقائق. وتجعل الطبيعة النقيلية للسرطان من الصعب التعامل معه، حيث تنقسم الخلايا السرطانية وغالبًا ما تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. وفقاً لصحيفة «إكسبرس».

وتفسر تركيبته المعقدة جزئيًا سبب بقاء العلاج بعيد المنال، رغم الأموال الضخمة التي يتم ضخها في الأبحاث. ومع ذلك، تظهر الأدلة أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير في المقام الأول.

أظهرت النتائج ارتباطا وثيقاً بين الأطعمة التي نتناولها وخطر الإصابة بالسرطان. وبينما يجب ألا نعتمد على عنصر واحد لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، تشير الأبحاث إلى أنه لا يوجد نظام غذائي كامل بدون مكونات معينة.

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ووجد العديد من الدراسات أن تناول مزيد من الجزر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وخلصت الدراسات إلى أن تناول الجزر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 26 في المائة.

ووجدت دراسة أخرى أن تناول كميات أكبر من الجزر ارتبط باحتمالات أقل بنسبة 18 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا.

علاوة على ذلك، قامت دراسة بتحليل النظم الغذائية لـ1.266 مشاركًا بينهم مصابون بسرطان الرئة، وآخرون أصحاء.

وجدت الدراسة أن المدخنين الحاليين الذين لم يتناولوا الجزر كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بثلاث مرات مقارنة بمن تناولوا الجزر أكثر من مرة في الأسبوع.

وتعزى التأثيرات المضادة للسرطان إلى مركب موجود في الجزر يسمى الفالكارينول.