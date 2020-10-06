6 علامات على نمو السرطان في جسمك

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قبل فوات الأوان علامات أن السرطان ينمو في جسمك انتبهي إليها إليك أبرزها:
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1. كتلة تحت الجلد تكون صلبة
غالبًا ما يتم اكتشاف الكتل في أنسجة الثدي لأول مرة من قبل النساء الذين يجرين الفحص الذاتي ويشعرن بأنسجة الثدي بانتظام. إن لمس جسدك والتعرف على شعوره المعتاد طريقة جيدة للتمييز عندما يكون لديك تغيير.
2. تهيج الجلد أو حكة
يعالج جهاز المناعة السرطان مثل البكتيريا الموجودة في الجسم لهذا السبب، يزداد تدفق الدم في منطقة الورم السرطاني وقد تشعر المنطقة بالدفء، أو تظهر باللون الأحمر، أو يتغير لونها، أو تشعر بالضيق، أو الحكة.
3. الجروح التي لا تلتئم
إذا كان لديك جرح أو إصابة أخرى في سطح جلدك واستغرق الأمر وقتًا طويلاً للشفاء أو لاحظت تقدمًا طفيفًا، فهذه علامة على أن السرطان قد ينمو في جسمك.
4. نتوءات اللسان أو الفم
قد تكون النتوءات داخل الفم أو اللثة أو الحلق، وخاصة النتوءات ذات اللون الأبيض، مدعاة للقلق.
5. صعوبة في البلع أو عسر الهضم أو فقدان الشهية
أي شيء يعطل بشكل كبير عملية الهضم لديك مدعاة للقلق؛ لأنه يضر بقدرة جسمك على الحصول على التغذية من الطعام الذي نتناوله.
6. التغيرات في حركات الأمعاء
قد يكون أي شيء يبدو مختلفًا عن البراز المعتاد مدعاة للقلق، خاصة إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من يومين. على سبيل المثال، قد يشير العثور على الدم في البراز إلى سرطان القولون، ولكن قد يكون أيضًا ناتجًا عن عامل أقل خطورة. يجب أن تكون الخطوة التالية هي طلب المساعدة من أخصائي طبي على الفور للتقييم.
7. تغيرات في التبول
يجب فحص التغييرات في قوة تدفق البول، أو اللون، أو الرائحة، أو وجود الرغوة، أو الدم الملحوظ بشكل خاص، على الفور لاحتمالية نمو السرطان في جسمك.
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