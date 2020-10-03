شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى دبي يعيد بصر مريض بعد 25 يوماً من فقدان الرؤية والان مع التفاصيل

السبت 3 أكتوبر 2020 مكن أطباء مستشفى دبي من إعادة البصر لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من تكيس في الجيب الوتدي يمتد لداخل الدماغ، ويضغط على العصب البصري، ما تسبب في انعدام الرؤية بالعين اليسرى بشكل تام لمدة 25 يوماً.

وكان المريض قد راجع المستشفى بعد تحويله من القطاع الخاص بسبب ندرة ودقة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب خبرة ومهارة عالية لخطورة مكان التكيس وامتداده لداخل الدماغ، وحساسية مكان الالتهاب وقربه من الدماغ والعصب البصري، مما يزيد من ارتفاع الخطورة على المريض. وقام الفريق الطبي بإجراء العملية التي تكللت بالنجاح التام، حيث عادت الرؤية لدى المريض.

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