أهم أضرار لاصقات منع الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أكتوبر 2020 10:40 صباحاً - لاصقات منع الحمل، هي شكل هرموني من وسائل منع الحمل التي تطلق الهرمونات عبر الجلد لمنع الحمل، يستخدم بعض مرتديات اللاصقة هذا النوع من وسائل منع الحمل لتنظيم الدورة الشهرية.

التقت الخليج 365 نت بالدكتور هند محمد استشاري النساء والولادة، لتحدثنا عن أضرار لاصقات منع الحمل، وفوائدها وكيفية استخدامها.

ما هي لاصقة منع الحمل وكيف تعمل؟

لاصقات منع الحمل

تتطلب لاصقات منع الحمل، استبدالها كل أسبوع لتعمل بفعالية.

لاصقة منع الحمل هي مادة لاصقة مربعة الشكل توصل الهرمونات عندما توضع على الجلد.

كما هو الحال مع حبوب منع الحمل، تعمل لاصقة منع الحمل عن طريق منع التبويض. بدون البويضة، لا يوجد شيء لتخصيب الحيوانات المنوية، لذلك لا يمكن حدوث الحمل.

تحتوي اللاصقة على نفس الهرمونات المسماة الأستروجين والبروجستين، مثلها مثل العديد من حبوب منع الحمل. توقف هذه الهرمونات الإباضة.

بالإضافة إلى وقف إطلاق البويضات، تعمل الهرمونات على زيادة إنتاج مخاط عنق الرحم، مما يعيق حركة الحيوانات المنوية.

ما مدى فعالية لاصقة منع الحمل؟

منع الحمل

لاصقة منع الحمل، طريقة فعالة لمنع الحمل. وفقاً لمنظمة الأبوة المخططة، مع الاستخدام المثالي، فهي فعالة بنسبة 99 ٪.

ومع ذلك، يميل الكثير من الناس إلى النسيان وارتكاب الأخطاء عند استخدام أشكال مختلفة من تحديد النسل، بما في ذلك الرقعة. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مع الاستخدام المعتاد، يكون التصحيح غير فعال في 9٪ من الحالات.

لذلك، فإن الاستخدام الصحيح للاصقة منع الحمل ضروري. عندما لا يستخدمه الناس بشكل صحيح، يمكن أن يحدث الحمل.

قد لا تمنع لاصقة منع الحمل بسبب الشخص:

نسيان وضع لاصقة جديدة كل أسبوع.

تناول بعض المضادات الحيوية، مثل ريفامبين (ريفادين) أو أيزونيازيد وريفامبين (ريفامات).

باستخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.

باستخدام الجريزوفولفين (Grifulvin V)، وهو دواء مضاد للفطريات.

تناول بعض الأدوية المضادة للنوبات.

باستخدام المكملات العشبية كنبتة سانت جون.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أياً من الأدوية المذكورة أعلاه التفكير في استخدام شكل إضافي لمنع الحمل، يجب على أي شخص يتناول الدواء على المدى الطويل التفكير في التبديل إلى نوع مختلف من وسائل منع الحمل.

قد تؤدي ظروف التخزين السيئة أيضاً إلى تقليل فعالية التصحيح. من المهم إبقاء البقع في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن أشعة الشمس. يجب على الناس عدم فتح الأكياس حتى يحين وقت وضع الرقعة.

إذا سقط التصحيح لعدة أيام متتالية، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى جعلها غير فعالة، يجب على السيدات الرجوع إلى إرشادات المنتج لمعرفة ما يجب فعله في هذه الحالة.

فوائد لاصقات منع الحمل

فوائد لاصقة منع الحمل

لاصقة تحديد النسل هي شكل مناسب من وسائل منع الحمل. بدلاً من تناول حبوب منع الحمل كل يوم، يمكن التوقف عن استخدام اللاصقة بسهولة إذا قررت المرأة محاولة الحمل.

بصرف النظر عن منع الحمل، فإن للاصقة منع الحمل فوائد أخرى لبعض الأشخاص، مثل:

تقليل التقلصات الشديدة.

تقليل أعراض الدورة الشهرية.

تسبب فترات أخف.

منع فقر الدم.

الحد من ترقق العظام.

تساعد في علاج حب الشباب.

منع الخراجات في الثدي والمبيض.

منع أنواع معينة من السرطانات.

أضرار لاصقات منع الحمل

اضرار لاصقات منع الحمل

بالنسبة لمعظم السيدات، تعتبر لاصقة منع الحمل وسيلة آمنة تماماً لمنع الحمل.

ومع ذلك، تحتوي لاصقة منع الحمل على هرمونات قد تسبب آثاراً جانبية لدى بعض الأفراد. تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:

حنان الثدي.

الصداع.

غثيان.

مراقب.

التغييرات في فترات.

تهيج الجلد في موقع التصحيح.

لا تدوم معظم الآثار الجانبية أكثر من بضعة أشهر، وفقاً لمنظمة الأبوة المخططة. إذا استمر الانزعاج، فقد يوصي الطبيب بنوع مختلف من وسائل منع الحمل.

من المهم ملاحظة أن لاصقة منع الحمل لا توفر الحماية ضد الأمراض المنقولة جنسياً (STIs). يجب على الشخص دائماً استخدام الواقي بالإضافة إلى لاصقة منع الحمل للحد من مخاطر انتقال العدوى المنقولة جنسياً.

فحصت دراسة أجريت عام 2017 في المجلة الدولية لصحة المرأة الأدبيات الحالية حول رقعة تحديد النسل.

خلص الباحثون إلى أنه نظراً لأن لاصقة منع الحمل تحتوي على مستويات أعلى من هرمون الأستروجين مقارنة بالعديد من حبوب منع الحمل، فإن خطر الإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي (VTE) - الجلطات الدموية التي تشق طريقها إلى الرئتين- أعلى. ومع ذلك، أضافوا أن الخطر المطلق لا يزال منخفضاً بشكل عام.

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كم تكلفة لاصقة منع الحمل؟يكلف توريد لاصقات تحديد النسل لشهر ما بين 0 دولار و150 دولاراً، اعتماداً على ما إذا كان الشخص لديه تأمين صحي.

تقدم بعض البرامج الحكومية، مساعدة مالية يمكن أن تساعد في دفع تكاليف منع الحمل.

أين تحصلين على رقعة تحديد النسل؟هذا النوع من تحديد النسل يتطلب وصفة طبية. يمكن أن يصف الطبيب أو الممرضة لاصقة منع الحمل.

في بعض المناطق، يمكن الحصول على رقعة تحديد النسل مباشرة من الصيدلي أو من خلال خدمات الوصفات الطبية عبر الإنترنت.