همسات للأم ..في أذن ابنتها المراهقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أكتوبر 2020 10:40 صباحاً -

ابنتك أصبحت فتاة مراهقة تضع أولى خطواتها على سلم الأنوثة والتفتح والجمال، وتنتظر وقع التغيرات التي تحدث لها على الآخرين، فهل ساعدتها؟ هل أعطيتها من ثقافتك وخبرتك كأم محبة لها، خائفة عليها مهتمة بحمايتها؟ معنا الدكتورة إقبال عبد الحميد أستاذة تعديل السلوك وخبيرة التنمية البشرية لتضع بعضاً من الهمسات في أذن الفتاة، وعدداً من النصائح في أذن الأم أيضاً

لحديث الأم لابنتها المراهقة أهمية

ما أهمية حديث الأم لابنتها المراهقة؟

البلوغ توقيت مناسب لتقديم الدعم

نسمع كثيرًا من الأمهات من تشكو من ابنتها وخاصة بعد بلوغ سن المراهقة، فهل سألت هذه الأم نفسها: كم من الوقت خصصت لرعاية ابنتها؟ كم من الوقت خصصت للاستماع إليها وبرحابة صدر؟ كم من الوقت أعطتها..لمصاحبتها؟

الخليج 365..لقد اجمع الباحثون والتربويون أن البلوغ هو التوقيت المثالي لكِ كأم للتدخل وتقديم الدعم النفسي لابنتك، ومساعدتها على مواجهة ما تمر به من تغييرات كبيرة،وما تعانيه من انفعالات ومشاعر تعصف بكيانها وعليك إعدادها لمواجهتها

كونك أمّاً، مررتِ بكل هذه التغييرات من قبل، فهذا يعني أن لديكِ العديد من القصص التي يمكنكِ مشاركتها مع ابنتك لتتعلم منها، وتشعر بالأمان كون والدتها مرّت بها.

الأمر لا يتطلب منك إلا تغييرات في نوعية الموضوعات التي يجب مناقشتها معها؛ فالتغيرات التي تبدأ بالظهور على ابنتك، تتطلب محادثات تناسب المرحلة التي تقف على أعتابها

عليك بالاستمرار في المحادثات التي تجريها مع ابنتك، وهي على أعتاب المراهقة؛ للحفاظ على علاقتك بها ، ومساعدتها على تخطّي هذه المرحلة بأمان

همسات الأم، في أذن ابنتها المراهقة

احذري صديقات السوء

احذري..تأثير المراهقة بصديقاتها

الفتاة في سن المراهقة تتأثر بصديقاتها أشد من تأثرها بوالديها ،والمرء عادة ما يعرف بصديقه، فالتي تصاحب فلانة المستهترة يقول الناس عنها إنها صاحبة فلانة، فلابد أنها مثلها.. انتبهي لدعاة الحرية والإباحية

نعم إنهم أصدقاء أو صديقات مقربات لك، ويتكلمن بلغتك ولكنهن دعاة للاختلاط الماجن وكذلك دعاة للحرية والإباحية، ويحاربن التدين والالتزام بالأخلاق عموماً ويصفن أهلها بالرجعية فلتحذر الفتاة من هؤلاء الأصحاب

الحياء صفة العذراء

الحياء..زينة للفتاة

الحياء من صفات البنات المحترمات، وهو زينة لهن وتاج على رؤوسهن، وحياء الفتاة المراهقة أو الفتى خير كله؛ لأنه يمنع الإنسان من الاقتراب من مواطن الشبهات، ومهما يكن من حياء الإنسان فهو خير من تبجّحه ووقاحته..ولكن بحدود معقولة..لا تعيق حياته ومشاركته الاجتماعية

إغراء الأزياء

المراهقة تحب إثارة الانتباه نحوها

رغبة كثير من الفتيات في إبداء الزينة ومحاولة لفت الأنظار، وإثارة الانتباه نحوهن، هذه الرغبة غريبة وبعيدة عن الأخلاق، وعن الفطرة السليمة، فالفتاة المراهقة السوية تخشى أن تتفاخر أو تعلن عن زينتها على كل غادٍ ورائح

موضوعات يجب التحدث عنها

حدثي ابنتك عن مفهوم البلوغ

البلوغ، ويعني تقلّبات مزاجية قوية تسبب القلق والارتباك، وهو كلمة تشمل العديد من الأعراض تمر بها كل فتاة، وتواجهها بدرجات متفاوتة حسب طبيعة جسمها

شجعي ابنتك لتصبح ذات تأثير إيجابي

تتأثر الفتيات بالأصدقاء، حيث تشكّل الفتيات في هذه المرحلة ضغطاً من كل واحدة منهن على الأخرى

لهذا عليكِ توعية ابنتك؛ حتى لا تقع فريسة لضغط الأصدقاء كما يجب تشجيعها لتصبح ذات تأثير إيجابي في دائرتها الاجتماعية

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المحادثة عن التكنولوجيا

وسائل التواصل الاجتماعي ليست العالم الحقيقي

تحتاج ابنتك إلى معرفة أن التكنولوجيا هي أداة مهمة للتواصل والتعليم؛ ولكن المبالغة في استخدامها قد تكون عثرة في طريق العلاقات الصحية والنضج المعرفي

اشرحي لابنتك أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي العالم الحقيقي، وأن عليها أن تأخذ حذرها عند التعامل مع أي شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن كان شخصاً تعرفه بالفعل

كما أن واجبك كأم يفرض عليكِ وضع قيود وقوانين لاستخدام ابنتك. التكنولوجيا، ومساعدتها على استغلال التكنولوجيا بنحو صحيح

المحادثات حول الذات

اهمسي لابنتك..بالثقة بنفسها والتواضع

تميل الفتاة، خاصة في سن المراهقة، إلى الافتتان بنفسها والمقارنة بين مقوّمات جمالها ومواهبها وبين الفتيات الأخريات، عليكِ مساعدة ابنتك على إدراك أنها متميزة

وأنها ليست في منافسة مع الفتيات الأخريات، وأن عليها الامتنان لما منحه الله لها، والثقة بنفسها، والتمتع بالتواضع، والتركيز على الأمور الجوهرية

أسئلة وأجوبة

يمتاز المراهق بالحساسية المرهفة

والآن: كم من الوقت خصصت لتوجيه ابنتك والاهتمام بها؟

كم مرة فتحت لابنتك صدرك وأصغيت لها وحاورتها وناقشتها؟

كم حاولت تفهم ما يشغلها باحترام، قبل أن يسمع لها غيرك؟

وهل تعلمي..المراهق يمتاز عن غيره بالحساسية المرهفة لكل ما يجري حوله، فاهتمي وأعطي ابنتك الإحساس بالأمان والطمأنينة والسعادة

مصاحبتك لها تعني التوجيه والمرافقة والمحبة، وإزالة الحواجز والحرج من الاستشارة

قربك من ابنتك وقاية لها من الأمراض النفسية ومشكلات الانحراف، مما يحقق لها الصحة النفسية والتوازن الأخلاقي