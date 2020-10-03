شكرا لقرائتكم خبر عن السكتة القلبية شائعة فى مرضى كورونا ذوى الحالات الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن السكتة القلبية شائعة لدى المرضى المصابين بمضاعفات خطيرة بفيروس كورونا وترتبط بضعف البقاء على قيد الحياة، خاصة بين المرضى الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، وقال الباحثون إن هذه النتائج يمكن أن تساعد في توجيه مناقشات رعاية نهاية العمر مع المرضى ذوي الحالات الحرجة مع كورونا وعائلاتهم.

ووفقا لموقع ميديكال، أثارت تقارير عن النتائج السيئة في المرضى المصابين بأمراض خطيرة بفيروس COVID-19 والذين أصيبوا بالسكتة القلبية داخل المستشفى مناقشات حول عدم جدوى الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لهؤلاء المرضى.

وبدأ فريق من الباحثين الأمريكيين في تقدير معدل الإصابة وعوامل الخطر والنتائج المرتبطة بالسكتة القلبية داخل المستشفى والإنعاش القلبي الرئوي لدى البالغين المصابين بأمراض خطيرة بفيروس COVID-19.

تستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات عن 5019 مريضًا في حالة حرجة (تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر) تم دخولهم في وحدات العناية المركزة في 68 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن 701 (14٪) من المرضى أصيبوا بالسكتة القلبية في المستشفى خلال 14 يومًا من دخولهم إلى وحدة العناية المركزة، منهم 400 (57٪) فقط تلقوا الإنعاش القلبي الرئوي.

وكان المرضى الذين أصيبوا بالسكتة القلبية في المستشفى أكبر سناً (متوسط ​​العمر 63 مقابل 60 عامًا)، وكان لديهم حالات صحية أساسية أكثر (أمراض مصاحبة)، وكانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى مع عدد أقل من أسرة وحدة العناية المركزة.

Advertisements

الأهم من ذلك، يشير هذا إلى أن موارد المستشفى ، أو طاقم العمل ، أو الخبرة ، أو الإجهاد ، أو عوامل أخرى لم يتم التقاطها في هذه الدراسة ، كان من الممكن أن يكون لها تأثير كبير، كما لاحظ الباحثون.

كان المرضى الذين تلقوا الإنعاش القلبي الرئوي أصغر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك (متوسط ​​العمر 61 مقابل 67 عامًا). من بين أولئك الذين تلقوا الإنعاش القلبي الرئوي، نجا 12٪ فقط (48 من أصل 400) حتى الخروج من المستشفى ، وفقط 7٪ (28 من أصل 400) فعلوا ذلك بحالة عصبية طبيعية أو بضعف خفيف.

احتاج معظم المرضى الذين نجوا من المستشفى إلى دورة قصيرة من الإنعاش القلبي الرئوي كما اختلف معدل البقاء على قيد الحياة باختلاف العمر، حيث نجا 21٪ من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا مقارنة بـ 3٪ ممن تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر.

يشير الباحثون إلى بعض القيود، مثل عدم القدرة على تقييم جودة وتوقيت الإنعاش القلبي الرئوي وقصر البيانات على أول 14 يومًا بعد دخول وحدة العناية المركزة، مما قد يقلل من تقدير المعدل الحقيقي للسكتة القلبية.

ومع ذلك ، تضمنت نقاط القوة استخدام بيانات مفصلة عالية الجودة لعدد كبير من المرضى الذين تمت متابعتهم حتى الوفاة أو الخروج من المستشفى.

وقال الباحثون إن السكتة القلبية شائعة في المرضى المصابين بمضاعفات خطيرة مع COVID-19 وترتبط بضعف البقاء على قيد الحياة حتى عندما يتم توفير الإنعاش القلبي الرئوي، خاصة في المرضى الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر.