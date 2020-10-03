شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى الدهون المتحولة وأضرارها على صحه القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخلص من الدهون المتحولة فى النظام الغذائي أحد أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها من أجل صحه أفضل، حيث توجد الدهون غير المشبعة بشكل طبيعي بكميات صغيرة في بعض الأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان تم ربط استهلاك الدهون المتحولة بأمراض القلب والالتهابات وارتفاع مستوى الكولسترول الضار.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news لا تزال الدهون المتحولة تشكل مشكلة صحية عامة على الرغم من تقييد المنظمين لاستخدامها، يزيد تناول الدهون المتحولة من مستويات الكولسترول السيئة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات الأخرى ذات الصلة.

ج: الدهون المتحولة هي شكل من أشكال الدهون غير المشبعة التي تأتي في شكل طبيعي وصناعي. يتم إنتاج الدهون غير المشبعة الموجودة بشكل طبيعي في أمعاء بعض الحيوانات وتوجد في منتجات اللحوم وقد تحتوى على كميات صغيرة من الدهون المتحولة.

ج: يتم إنشاء الدهون المتحولة الاصطناعية في عملية صناعية تضيف الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لجعلها أكثر صلابة.إلى جانب جعل الطعام ألذ مذاقًا وإعطائه الملمس المناسب ، فإن الدهون المتحولة غير مكلفة لإنتاجها وتستمر لفترة طويلة.

ج: ترفع الدهون المتحولة مستويات الكولسترول الضار (LDL) وتخفض مستويات الكولسترول الجيد (HDL). وهي مرتبطة بعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض غير المعدية، أثبتت الأبحاث الارتباط المباشر للأحماض الدهنية غير المشبعة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الثدي وقصر فترة الحمل وخطر الإصابة بمقدمات الارتعاج واضطرابات الجهاز العصبي والرؤية عند الرضع وسرطان القولون والسكري والسمنة والحساسية.

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ج: نظرًا لأن الجسم لا يحتاج فعليًا إلى الدهون المتحولة ليعمل، يجب على الناس تجنب تناولها قدر الإمكان توجد بشكل عام في الأطعمة المصنعة والمعلبة، ومع ذلك يعتمد هذا على المكونات المستخدمة في عنصر معين يجب على المرء التحقق من الملصقات الخاصة بالدهون المتحولة قبل شراء هذه الأطعمة في حين أنه من الجيد أن تدلل نفسك بالحلويات والأطعمة الغنية بالدهون في بعض الأحيان ، يجب تجنب الدهون المتحولة تمامًا ، واستبدالها بالأطعمة التي تحتوي على دهون متعددة غير مشبعة وأحادية.

ج: يمكن للنصائح التالية أن تساعد الأشخاص على تجنب أو الحد من تناول الدهون المتحولة:

- اختر نظامًا غذائيًا يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- استخدم زيت الزيتون بدلاً من الزبدة والدهون الصلبة الأخرى.

- تجنب الأطعمة المقلية والمعبأة والمعالجة.

- استبدل اللحوم بالدجاج منزوع الجلد أو السمك لبضعة أيام في الأسبوع.

- استبدل منتجات الألبان كاملة الدسم بالحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم والزبادي والجبن.

- قلل من الأطعمة السكرية.