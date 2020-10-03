كورونا حول العالم.. وفيات الهند تتجاوز 100 ألف وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1,033,238 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 34 مليوناً و831ألفاً و367 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 25 مليوناً و895 ألفاً و850 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وفيات الهند تتجاوز 100 ألف.. ولا مؤشرات عن انحسار الوباء

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند حاجز 100 ألف حالة، السبت، لتصبح ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، يتجاوز هذه العلامة القاتمة وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 100842 بينما زادت الإصابات 79 ألفاً و476 حالة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 6.47 مليون إصابة.

وتسجل الهند حالياً أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في العالم.





2563 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2563 إصابة إلى 296 ألفاً و958 حالة في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 19 حالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9527.





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10 إصابات جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أن الصين بها حالياً 189 حالة إصابة نشطة منها إصابة واحدة في حالة خطيرة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حالياً 85434، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.





414 وفاة جديدة بالمكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 4775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و414 وفاة خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 753090 حالة إصابة و78492 وفاة.

وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير وذلك نظراً لقلة الاختبارات.





708 وفيات جديدة في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 708 وفيات و33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و880 ألفاً و523 حالة إصابة، و145388 وفاة.