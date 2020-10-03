شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك بتقولك عندك نزيف فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف المخ واحد من المشاكل الخطيرة التى يتعرض لها البعض وهو ناتج عن انفجار شريان في الدماغ وتسبب نزيف موضعي في الأنسجة المحيطة، هذا النزيف يقتل خلايا المخ، وحسب ما ذكره موقع webmd عندما يهيج الدم الناتج عن الصدمة أنسجة المخ ، فإنه يسبب التورم، يُعرف هذا باسم الوذمة الدماغية. وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بنزيف المخ دون أن تدرى وهى:

علامات تدل على الإصابة بنزيف المخ:

1: صداع حاد مفاجئ.

2: نوبات ليس لها تاريخ سابق من النوبات.

3: ضعف فى الذراع أو الساق.

4: الغثيان أو القىء.

5: الخمول.

6: تغييرات في الرؤية.

7: وخز أو تنميل.

8: صعوبة التحدث أو فهم الكلام.

9: صعوبة في البلع.

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10: صعوبة في الكتابة أو القراءة.

11: فقدان المهارات الحركية الدقيقة، مثل ارتعاش اليد.

12: فقدان التوازن.

13: فقدان الوعي.

ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن العديد من هذه الأعراض غالبًا ما تكون ناجمة عن حالات غير نزيف المخ.

وهناك العديد من عوامل الخطر وأسباب نزيف الدماغ الأكثر شيوعًا تشمل:

1: صدمة الرأس، الإصابة هي السبب الأكثر شيوعًا للنزيف في الدماغ لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

2: ارتفاع ضغط الدم يمكن لهذه الحالة المزمنة، على مدى فترة طويلة من الزمن، إضعاف جدران الأوعية الدموية يُعد ارتفاع ضغط الدم غير المعالجسببًا رئيسيًا لنزيف المخ يمكن الوقاية منه.

3: تمدد الأوعية الدموية، هذا ضعف في جدار الأوعية الدموية الذي يتضخم يمكن أن تنفجر وتنزف في الدماغ، مما يؤدى إلى السكتة الدماغية .

4: تشوهات الأوعية الدموية (التشوهات الشريانية الوريدية) قد يكون الضعف في الأوعية الدموية داخل وحول الدماغ موجودًا عند الولادة ويتم تشخيصه فقط في حالة ظهور الأعراض.

5: اعتلال الأوعية الدموية أميلويد، هذا خلل في جدران الأوعية الدموية يحدث أحيانًا مع الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم، قد يتسبب في حدوث نزيف صغير غير ملحوظ قبل أن يتسبب في نزيف كبير.

6: اضطرابات الدم أو النزيف، يمكن أن يساهم الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي في انخفاض مستويات الصفائح الدموية.

7: مرض الكبد، ترتبط هذه الحالة بزيادة النزيف بشكل عام.