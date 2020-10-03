شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يؤكدون أهمية الكتابة بالقلم لزيادة نشاط أدمغة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أجراها علماء بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن الأطفال يتعلمون أكثر ويتذكرون بشكل أفضل عند الكتابة باليد، حيث تكون أدمغة الأطفال أكثر نشاطًا عند الكتابة اليدوية من الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن الأطفال والكبار يتعلمون أكثر ويتذكرون بشكل أفضل عند الكتابة باليد، و تؤكد الدراسة الجديدة أن اختيار الكتابة اليدوية بدلاً من استخدام لوحة المفاتيح يعطي أفضل تعلم وذاكرة.

وتحقق الباحثون من هذه النتائج عدة مرات، أولاً في عام 2017 والآن في عام 2020، في عام 2017، قام الباحثون بفحص نشاط دماغ 20 طالبًا، وقد نشرت الآن دراسة فحصت فيها نشاط الدماغ لدى اثني عشر شابًا واثني عشر طفلاً، هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الأطفال في مثل هذه الدراسة.

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وأجريت كلتا الدراستين باستخدام EEG لتتبع وتسجيل نشاط موجة الدماغ ارتدى المشاركون غطاءً به أكثر من 250 قطبًا كهربائيًا، ينتج الدماغ نبضات كهربائية عندما يكون نشطًا، الحساسات الموجودة في الأقطاب الكهربائية حساسة للغاية وتلتقط النشاط الكهربائي الذي يحدث في الدماغ، تمنح الكتابة اليدوية الدماغ المزيد من القدرة على حفظ الذكريات.

وأظهرت النتائج أن الدماغ لدى كل من الشباب والأطفال يكون أكثر نشاطًا عند الكتابة باليد منه عند الكتابة على لوحة المفاتيح.

وأوضح الباحثون أن الكتابة باليد تخلق نشاطًا أكثر بكثير في الأجزاء الحسية من الدماغ يتم تنشيط الكثير من الحواس عن طريق الضغط على القلم على الورق ورؤية الحروف التي تكتبها وسماع الصوت الذي تصدره أثناء الكتابة هذه الخبرات الحسية تخلق اتصالًا بين أجزاء مختلفة من الدماغ وتفتح الدماغ للتعلم.