شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان خاطر صحتك" تعرف على أبرز أنواع الجبن الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر بعض الناس بالقلق الشديد من تناول الجبن نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم والسعرات الحرارية. ومع ذلك يعتبر الجبن أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين والكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، قد يساعد تناول الجبن في إنقاص الوزن ويساعد في الوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام، ومع ذلك فإن بعض أنواع الجبن أكثر صحة من غيرها. وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز أنواع الجبن الصحية هى:

1: الجبنة الموزاريلا

الجبنة الموزاريلا هي جبنة طرية بيضاء ذات نسبة عالية من الرطوبة. نشأت في إيطاليا وعادة ما تكون مصنوعة من حليب الجاموس الإيطالي أو حليب البقر.

الموزاريلا تحتوى على نسبة منخفضة من الصوديوم والسعرات الحرارية مقارنة بمعظم أنواع الجبن الأخرى، تحتوى أونصة (28 جرام) من جبن الموزاريلا كامل الدسم على:

السعرات الحرارية: 85

البروتين: 6 جرامات

الدهون: 6 جرامات

الكربوهيدرات: 1 جرام

الصوديوم: 176 مجم - 7٪ من المدخول اليومي المرجعي (RDI)

الكالسيوم: 14٪ من RDI

2: بلو تشيز"الريكفورد"

مصنوعة من حليب البقر أو الماعز أو الأغنام وهى من أنواع الجبن المغذية وتحتوى على نسبة أعلى من الكالسيوم من معظم أنواع الجبن الأخرى، وتحتوى ايضا على

السعرات الحرارية: 100

البروتين: 6 جرامات

الدهون: 8 جرامات

الكربوهيدرات: 1 جرام

الصوديوم: 380 مجم - 16٪ من RDI

الكالسيوم: 33٪ من RDI

نظرًا لأن الجبن الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة العظام المثلى، فإن إضافته إلى نظامك الغذائي قد يساعد في منع المشكلات الصحية المتعلقة بالعظام.

3: الجبنة البيضاء

Advertisements

الجبنة البيضاء تصنع عادةً من حليب الأغنام أو الماعز، نظرًا لأنها معبأة في محلول ملحي للحفاظ على نضارتها ، يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم . ومع ذلك ، فهو عادة ما يكون أقل في السعرات الحرارية من معظم أنواع الجبن الأخرى، وتحتوى على:

السعرات الحرارية: 80

البروتين: 6 جرامات

الدهون: 5 جرامات

الكربوهيدرات: 1 جرام

الصوديوم: 370 مجم - 16٪ من RDI

الكالسيوم: 10٪ من RDI

4: الجبن القريش

الجبن القريش هو جبن طري أبيض مصنوع من خثارة حليب البقر. يُعتقد أنه نشأ في الولايات المتحدة، ويحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالجبن الأخرى. توفر حصة 1/2 كوب (110 جرام) من الجبن كامل الدسم .

السعرات الحرارية: 120

البروتين: 12 جراما

الدهون: 7 جرامات

الكربوهيدرات: 3 جرامات

الصوديوم: 500 مجم - 21٪ من RDI

الكالسيوم: 10٪ من RDI

نظرًا لأن الجبن يحتوى على نسبة عالية من البروتين ولكنه منخفض السعرات الحرارية ، فغالبًا ما يوصى به لفقدان الوزن.

5: جبنة الريكوتا

الريكوتا هو جبن إيطالي مصنوع من الأجزاء المائية من حليب البقر أو الماعز أو الأغنام أو حليب الجاموس المائي الإيطالي المتبقي من صنع أنواع الجبن الأخرى. الريكوتا ذو قوام كريمي وغالبًا ما يوصف بأنه نسخة أخف من الجبن القريش، تحتوى على:

السعرات الحرارية: 180

البروتين: 12 جراما

الدهون: 12 جراما

الكربوهيدرات: 8 جرامات

الصوديوم: 300 مجم - 13٪ من RDI

الكالسيوم: 20٪ من RDI