شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. ثلاثة اختبارات رئيسية لتشخيص انسداد قناتى فالوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد قناة فالوب من المشاكل الصحية المزعجة التى تتعرض لها السيدات وقد تعيق الحمل وتؤثر على صحة المرأة، وضمن سلسلة موضوعات اطمن على نفسك يقدم الخليج 365 أبرز 3 اختبارات رئيسية لتشخيص انسداد قناتى فالوب وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:

1: اختبار الأشعة السينية، المعروف باسم مخطط الرحم أو HSG يقوم الطبيب بحقن صبغة غير ضارة في الرحم، والتى يجب أن تتدفق إلى قناة فالوب تظهر البقعة في الأشعة السينية. إذا لم يتدفق السائل إلى قناة فالوب فقد يكون لديهم انسداد.

2: اختبار الموجات فوق الصوتية، والمعروفة باسم sonohysterogram. هذا مشابه جدًا لاختبار HSG ولكنه يستخدم الموجات الصوتية لتكوين صورة لقناتي فالوب.

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3: جراحة ثقب المفتاح، والمعروفة باسم تنظير البطن يقوم الجراح بعمل قطع صغير في الجسم وإدخال كاميرا صغيرة لالتقاط صور لقناتي فالوب من الداخل.

تنظير البطن هو الاختبار الأكثر دقة للأنابيب المسدودة، ومع ذلك قد لا يوصى الأطباء بهذا الاختبار كتشخيص مبكر لأنه غازي ولا يمكنه علاج المشكلة.

قد يكون الطبيب قادرًا على اقتراح تشخيص محتمل بناءً على التاريخ الطبي على سبيل المثال، قد تكون المرأة قد أصيبت بزائدة دودية في الماضي إذا كانت المرأة تواجه صعوبة في الحمل ، فقد يشير ذلك إلى انسداد قناة فالوب كسبب محتمل.