لو بتحس بالاكتئاب الشديد.. طرق بسيطة لإعادة مسار حياتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم التأكد من حقيقة أن البشر يتعرضون للتوتر اليومى أكثر من أي وقت مضى من خلال الدراسات التي أجريت في أجزاء مختلفة من العالم. ووفقًا لورقة بحثية نُشرت في مجلة American Psychologist Journal هناك ارتفاع حاد في مستوى الإجهاد بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عامًا في عام 2010 مقارنة بالتسعينيات من القرن الماضى.
كيفية إدارة أو معالجة أعراض الاكتئاب: 1. المشي وممارسة التمرين
يمكن أن يلعب المشي السريع أو ممارسة الرياضة بانتظام دورًا فعالاً في مكافحة الاكتئاب، فعندما يصاب الشخص بالاكتئاب، فإنه يشعر بفقدان الطاقة ويكون أقل نشاطًا من الداخل، ويمكن أن يكون للانغماس في النشاط البدني البناء تأثير إيجابي فوري على الحالة المزاجية المتعسرة.
من المهم أحيانًا التحدث عن القضايا التي تؤثر علينا سلبًا من الداخل، يمكن أن تساعد مناقشة القضايا المزعجة أو حتى الحالة العقلية المحبطة مع رفيق موثوق به على التخلص من الأفكار التي تسد العقل.3. ضمان التغذية الجيدة
هناك علاقة غريبة بين شهيتنا وحالتنا الصحية العقلية، أو بشكل أكثر تحديدًا الحالة المزاجية، أيضًا، يتفاعل الأشخاص المختلفون بشكل مختلف عند الاكتئاب، فقد لا يأكل البعض على الإطلاق بينما قد ينغمس البعض في الإفراط في تناول الطعام.
لكن على المرء أن ينتبه إلى الحصول على التغذية الكافية، وأن يتناول الكثير من الفواكه والخضراوات، أي الحفاظ على نظام غذائي صحي، يخدم الغرض إلى حد كبير، حتى إذا لم تشعر بالجوع ، حاول أن تأكل قطعة من الفاكهة.
4. ضع أهدافًا واقعية
يمكن تحقيق الهدف أو الهدف إذا كان يمكن للمرء التحكم فيه وإدارته وقياسه. قد لا تسير محاولاتك دائمًا في الاتجاه الصحيح ولكنها ستمنحك بالتأكيد التعلم مدى الحياة.
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