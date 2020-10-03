شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوجا على صحتك الجسدية والعقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوجا من أفضل التمارين التى ينصح بها دائما لتعزيز صحة الجسم والعضلات والوقاية من الأمراض، فالغرض من اليوجا هو بناء القوة والوعي والانسجام في كل من العقل والجسم" ، وحسب ما ذكره موقع osteopathic تشرح ناتالي نيفينز ، طبيبة أسرة معتمدة من مجلس الإدارة ومدربة كونداليني في هوليوود ، كاليفورنيا قائلة: " في حين أن هناك أكثر من 100 نوع أو مدرسة مختلفة من اليوجا ، فإن معظم الجلسات تشمل عادةً تمارين التنفس والتأمل واتخاذ المواقف (تسمى أحيانًا أسانا أو الوضعيات) التي تمد وتثني مجموعات العضلات المختلفة".

يقول الدكتور نيفينز: "كطبيب تقويمي ، أركز كثيرًا من جهودي على الطب الوقائي والممارسات، وفي قدرة الجسم على شفاء نفسه.. اليوجا هي أداة رائعة للبقاء في صحة جيدة لأنها تستند إلى مبادئ مماثلة."

ومن فوائد تمارين اليوجا

يوضح الدكتور نيفينز أن "تقنيات الاسترخاء المدمجة في اليوجا يمكن أن تقلل الألم المزمن ، مثل آلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل والصداع ومتلازمة النفق الرسغي..يمكن لليوجا أيضًا خفض ضغط الدم وتقليل الأرق."

تشمل الفوائد الجسدية الأخرى لليوجا ما يلي:

1:زيادة المرونة.

2:زيادة قوة العضلات وقوتها.

3:تحسين التنفس والطاقة والحيوية.

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4:الحفاظ على التمثيل الغذائي المتوازن.

5:تخفيض الوزن.

6:صحة القلب والدورة الدموية.

7:تحسين الأداء الرياضي.

8:الحماية من الإصابة.

بصرف النظر عن الفوائد الجسدية ، فإن إحدى أفضل فوائد اليوجا هي أنها تساعد الشخص على إدارة الإجهاد ، والذي من المعروف أن له آثارًا مدمرة على الجسم والعقل.

يقول الدكتور نيفينز: "يمكن أن يكشف الإجهاد عن نفسه بعدة طرق ، بما في ذلك آلام الظهر أو الرقبة ، ومشاكل النوم ، والصداع ، وتعاطي المخدرات ، وعدم القدرة على التركيز". "يمكن أن تكون اليوجا فعالة جدًا في تطوير مهارات التأقلم والوصول إلى نظرة أكثر إيجابية للحياة."

دمج اليوجا للتأمل والتنفس يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العقلية للشخص، "تؤدي ممارسة اليوجا بانتظام إلى الهدوء والصفاء العقلي ؛ يزيد من وعي الجسم. يخفف من أنماط التوتر المزمنة، يريح العقل مراكز الاهتمام، "يقول الدكتور نيفينز تضيف أن وعي الجسد والذات مفيد بشكل خاص ، "لأنهما يمكن أن يساعدا في الكشف المبكر عن المشاكل الجسدية والسماح باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة