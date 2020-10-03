شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لو عملتها فى حياتك هتوقف الشخير وهتحسن صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشخير من المشاكل المحرجة التى يتعرض لها الكثيرون، وهو صوت أجش أو خشن يحدث عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بحلقك، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع تنفسك، تقريبًا يشخر كل شخص بين الحين والآخر، لكنها قد تكون مشكلة مزمنة لبعض الأشخاص، يمكن أن يُشير أيضًا إلى الإصابة بحالة طبية خطيرة. وحسب ما ذكره موقع helpguide فإن هناك بعض التغييرات فى نمط الحياة تساعدك على وقف الشخير:

1:فقدان الوزن، يمكن لفقدان القليل من الوزن أن يقلل من الأنسجة الدهنية في مؤخرة الحلق ويقلل أو حتى يوقف الشخير.

2:الإقلاع عن التدخين، إذا كنت تدخن فإن فرصك في الشخير مرتفعة، يتسبب التدخين في تهيج أغشية الأنف والحلق مما يؤدي إلى انسداد الشعب الهوائية والتسبب في حدوث الشخير. في حين أن الإقلاع عن التدخين أسهل قولًا من فعله، فإنه يمكن أن يخفف من الشخير بسرعة.

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3:تجنب الكحوليات والحبوب المنومة والمهدئات لأنها ترخي عضلات الحلق وتعيق التنفس. تحدث أيضًا إلى طبيبك حول أي أدوية موصوفة تتناولها، حيث يشجع البعض على النوم بمستوى أعمق مما قد يؤدي إلى تفاقم الشخير.

4:احذر مما تأكله قبل النوم، تظهر الأبحاث أن تناول وجبات كبيرة أو تناول أطعمة معينة مثل الألبان أو حليب الصويا قبل النوم مباشرة يمكن أن يجعل الشخير أسوء.

5:يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة بشكل عام من الشخير، حتى لو لم تؤد إلى فقدان الوزن، هذا لأنه عندما تقوم بشد عضلات مختلفة في جسمك ، مثل الذراعين والساقين والبطن ، فإن هذا يؤدي إلى تناغم عضلات حلقك ، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الشخير هناك أيضًا تمارين محددة يمكنك القيام بها لتقوية عضلات الحلق.