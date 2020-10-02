المغرب يسجل 2521 إصابة جديدة.. كم عدد الوفيات؟

الخليج 365السبت 2020/10/3 12:41 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 2521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 128565 حالة في المغرب.
وأكدت الوزارة تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2263 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، قد بلغ 2537893 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وتم التأكد من 1908 حالات شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 106044.
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