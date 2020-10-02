شكرا لقرائتكم خبر عن «دكتور أونلاين».. أول تطبيق مصري للعيادات الافتراضية بـالفيديو كول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اخترقت التكنولوجيا الرقمية الحديثة المجال الطبى في مصر من خلال إطلاق أول تطبيق مصرى «افتراضى»، تحت اسم «دكتور أونلاين»، يتيح تجربة زيارة العيادات الافتراضية عبر خاصية «الفيديو كول» للأطباء والمرضى.

التقت «أيقونة» بمؤسس تطبيق «دكتور أونلاين»، الدكتور محمود عبدالحكيم، أستاذ جراحة المسالك البولية في مستشفى قصر العينى، الذي وصف فكرته قائلا: «التطبيق هو عبارة عن (عيادة متكاملة افتراضية)، يرى الأطباء المرضى أينما كانوا».

جاءت الفكرة لـ«عبدالحكيم» منذ شهر سبتمبر من العام الماضى، حين بدأ ينتبه للتطور الكبير في التحول الرقمى بمصر والعالم، ليُفكر في إنشاء منصة تتيح للأطباء مقابلة المرضى عن بُعد (أون لاين)، فبدأ يعمل جديًا لإطلاق هذه المنصة، وأن تكون متاحة لجميع الأطباء.

وعن آلية عمل التطبيق، أوضح «عبدالحكيم» أن التطبيق الجديد يتيح تجربة العيادات الافتراضية في مصر من خلال جلسات علاجية للمرضى تتم عبر خاصية «الفيديو كول»، مع الأطباء من كافة التخصصات من داخل مصر وخارجها.

يقول: «جميع الأطباء في تطبيق (دكتور أونلاين) من الأساتذة والاستشاريين الكبار من زملائى في المجال الطبى، وعندما عرضت عليهم الفكرة كانوا متحمسين للغاية وبدأنا التطبيق بحوالى عشرين طبيبًا في بداية انطلاقه».

يشرح «عبدالحكيم»، ويقول: «التطبيق مُقسم إلى جزءين، أحدهما يخص الأطباء، والآخر يخص المرضى، الجزء الخاص بالطبيب يقوم بإنشاء عيادته داخل التطبيق لتحتوى على عدد ساعات العمل والأيام التي يحددها وفقًا لظروف عمله في الأسبوع، وعدد معين من المرضى الذين سيستقبلهم، ثم يحدد العمل هل يوميا أم أسبوعيا».

وعن الجزء الخاص بالمرضى يوضح أن المريض يستطيع الدخول ليبحث عن التخصص الذي يريده، ومراجعة السيرة الذاتية الخاصة بكل طبيب، ثم يبدأ الحجز مع الطبيب الذي قام باختياره ودفع قيمة الكشف إلكترونيًا، فيقوم الطبيب بالاتصال بالمريض من خلال خاصية «الفيديو كول»، من داخل التطبيق ويبدأ الكشف.

ويضيف «عبدالحكيم» أن التطبيق يتيح للطبيب إرسال التقرير الطبى، أو التحاليل والأشعة المطلوبة، أو إرسال الروشتة للمريض. وبالمثل، يتيح للمريض إرسال نتيجة الأشعة والتحاليل في نفس الوقت، لافتًا إلى أن التطبيق سيساعد الأطباء على نقل ممارساتهم عبر الإنترنت إلى جانب سهولة تنظيم أوقات الجلسات.

ويرى «عبدالحكيم» أن التطبيق يهدف إلى توفير خدمات طبية للمريض بشكل أسهل وأسرع وبدون وقت محدد، ويدفع بمجال تكنولوجيا الصحة وتحويل الخدمات الطبية في مصر للعالم الرقمى.

يقول «عبدالحكيم»: «كان هناك أطباء متجاوبون بشكل سريع عند سماعهم الفكرة، وكان عددهم في البداية 20 طبيبًا، ولكن بعد أزمة كورونا كانت بداية الانطلاق الحقيقية للتطبيق».

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واشترك في التطبيق 70 طبيبًا، كما وصل التطبيق لعدد كبير من المرضى».

يشير «عبدالحكيم» إلى أن التطبيق يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا وخطر انتقال العدوى بين الأفراد داخل العيادات، وهى النقطة المهمة التي تهم الجميع في هذه الأوقات.

وعن هدف «عبدالحكيم» من فكرة التطبيق يقول: «أريد نشر ثقافة (الكشف عن بُعد) في مصر، فلايزال الكثيرون يهتمون بالذهاب إلى العيادة.. لهذا أتمنى من خلال التسويق للتطبيق أن أُغير هذه الثقافة.. ورسالتى للمريض أنه مثلما تستطيع أن تقوم بعمل استشارة بالتليفون، أو إرسال نتيجة تحليل عبر (الواتس آب).. أو تقوم بالاتصال بأحد أقاربك في غير تخصصه، فلماذا لا تقوم بتجربة اختبار عملى بكل سهولة وإجراء كشف أونلاين طالما الأمر لا يحتاج الذهاب إلى العيادة؟».

وعن ردود الأفعال، سواء من الأطباء أو المرضى بعد خوضهم تلك التجربة الفريدة، يقول: «الجميع سعداء بالتجربة، وردود الأفعال إيجابية، فالبعض يطلب زيادة التخصصات، والأمر أصبح مقبولاً لدى الكثيرين، وهذا هو هدفى».