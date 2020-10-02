شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق لقاح معزز يحمى الأطفال فى سن ما قبل المدرسة من هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سانوفي إنها توزع حاليًا 63 مليون جرعة من لقاحها رباعي في واحد (DTaP-IPV) في جميع أنحاء العالم والذي يساعد على حماية أطفال المدارس في أكثر من 100 دولة. وأعلنت شركةSanofi Pasteur India، وحدة اللقاح التابعة لشركة Sanofi للأدوية، عن إطلاق لقاح معزز لمرحلة ما قبل المدرسة لحمايتهم من أربعة أمراض رئيسية - الدفتيريا، والسعال الديكي، والكزاز، وشلل الأطفال.

وقالت الشركة في بيان وفقا لتقرير موقع Thehealthsite إن اللقاحات المعززة مصممة لتعزيز المناعة المكتسبة خلال التطعيم السابق، وهو لقاح أربعة في واحد (DTaP-IPV) يسمى "Tetraxim"، ومن خلال تقليل عدد الحقن، فإنه سيساعد على زيادة الراحة وتحسين الامتثال للتطعيم للأطفال وتقليل قلق الوالدين.



سانوفى وتطعيم الأطفال

ونقلت الوكالة عن رئيس مقاطعة سانوفي باستور في الهند، أنابورنا داس، قوله: "إنه يعمل بمثابة تذكير لجهاز المناعة لدى الطفل ويمكنه أيضًا إيقاف انتشار العدوى إلى أشقائهم وأجدادهم، مما يجعل من المهم الحفاظ على جداول التطعيم لمرحلة ما قبل المدرسة".

اللقاح المعزز هو جرعة إضافية من اللقاح يتم إعطاؤه بعد التحصين الأوّلى لزيادة المناعة ضد هذا المستضد إلى مستويات الحماية، على سبيل المثال، غالبًا ما يُنصح باستخدام حقنة معززة ضد التيتانوس كل 10 سنوات لمنع عودة المرض أو تقلصه.

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يتم إعطاء لقاح DTaP-IPV كجرعة واحدة للأطفال في سن 4 إلى 6 سنوات، وهذه جرعة معززة للأطفال الذين تم تحصينهم ضد التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي وشلل الأطفال في سن أصغر، وتساعد الجرعة الإضافية على تقوية جهاز المناعة لتوفير حماية أفضل ضد هذه الأمراض الخطيرة والمميتة في بعض الأحيان، ويتم توفير اللقاح أيضًا للأطفال الأكبر سنًا والبالغين الذين يحتاجون إلى الحماية ضد هذه الأمراض.

اللقاحات الروتينية الأخرى مثل الأنفلونزا والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والجدري المائي وفيروس الورم الحليمي البشري تحتاج أيضًا إلى معززات. ومع ذلك ، لا تحتاج كل اللقاحات إلى جرعات معززة.

يزيد التطعيم من مستويات الأجسام المضادة ضد مستضد معين، وبمرور الوقت ، قد تتراجع هذه الأجسام المضادة ، مما يترك جسمك مفتوحًا للمرض مرة أخرى، لذلك في بعض الأمراض، تحتاج إلى جرعة معززة بعد التطعيم الأولى لإعادة المناعة إلى مستويات الحماية. يمكن للطلقات المعززة أن تمنع عودة تفشي المرض.

وهنا يجدر التذكير بتفشي الدفتيريا في روسيا في أوائل التسعينيات، حيث شهدت روسيا وباء الدفتيريا لأول مرة خلال الخمسينيات من القرن الماضي ، حيث أصبح المزيد من الأطفال عرضة للإصابة بالمرض، وبعد إدخال لقاح في عام 1958 انخفض عدد الحالات بشكل ملحوظ في غضون 5 سنوات، لكن تفشي المرض بشكل حاد عاد إلى الظهور في التسعينيات، وبحلول عام 1994 كان هناك ما يقرب من 40.000 حالة إصابة بالدفتيريا تم الإبلاغ عنها مقارنة بأكثر من 1000 حالة في عام 1990.

ماذا سيحدث إذا تلقيت جرعة منشطة عندما يكون لديك بالفعل مستوى عالٍ من الأجسام المضادة ضد المرض؟ قد يؤدي هذا إلى تفاعل يسمى تفاعل آرثوس، وهو شكل موضعي من فرط الحساسية من النوع الثالث الناجم عن مستويات عالية من الأجسام المضادة IgG، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب، وغالبًا ما يُشفى الالتهاب من تلقاء نفسه على مدار أيام قليلة، من خلال زيادة المدة بين اللقاح الأساسي والجرعة المنشطة.