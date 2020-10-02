إحصائية صادمة لكورونا في إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت تحاليل الدم في منطقة إيطالية تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أن 42.3% من سكانها أصيبوا بالفيروس.

وشملت التحاليل التي أجريت في منطقة فال سيريانا بإقليم بيرجامو في يوليو/تموز 21467 شخصاً، بما يمثل أكثر من ربع السكان البالغين المحليين، حسبما ذكرت السلطات الصحية في بيان.

وخضع نحو 9000 شخص ممن كانت لديهم آثار الفيروس في الدم لمسحة من الأنف لمعرفة ما إذا كانت إصابتهم مستمرة.

وأظهرت الاختبارات أن 154 شخصا فقط لا يزالون مصابين بالفيروس.

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في السياق، قررت السلطات في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، أن يكون وضع الكمامات في جميع الأوقات خارج المنزل في العاصمة ومنطقة لاتسيو المحيطة بها إلزاميا، وذلك في محاولة لمواجهة حالات العدوى المتزايدة بفيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا، الخميس، أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ نهاية أبريل/نيسان منها نحو 265 حالة في لاتسيو. وتشعر إيطاليا بقلق متزايد بسبب اتساع نطاق العدوى.

وسبق أن جعلت أقاليم إيطالية أخرى مثل كامبانيا وضع الكمامات إلزاميا خارج المنزل. وقبل ذلك، كانت الكمامات إلزامية فقط في الأماكن العامة المغلقة مثل المتاجر ودور السينما.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تشهد تفشي فيروس كورونا وبها ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، حيث توفي ما يقرب من 36 ألف شخص منذ بدء تفشي المرض في فبراير شباط. وسجلت 317409 إصابات في المجمل.