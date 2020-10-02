إصابة 1237 جنديا إسرائيليا بفيروس كورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 1237 عنصرا.



وأشار، في بيان، إلى أن 2 من المصابين في حالة خطيرة والباقين في حالة طفيفة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 12 ألفا و700 جندي إسرائيلي يتواجدون حاليا في الحجر الصحي.

ويأتي الإعلان عن هذه الإصابات في وقت تواصل فيه إسرائيل تسجيل أرقام قياسية بأعداد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، إنها سجلت 7960 إصابة بفيروس كورونا و5 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 258920 حتى مساء اليوم الجمعة، بينهم 1633 وفيات".



وتابعت: "من مجمل الإصابات هناك 839 وصفت حالتهم خطيرة و 203 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 185122 تماثلوا للشفاء، علمًا بأن المرضى حاليًا عددهم 72164״.

وتخضع إسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي لإجراءات حصار مشدد من المقرر أن تستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري دون استبعاد تمديده لفترة إضافية.