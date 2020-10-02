شكرا لقرائتكم خبر عن معاهد الصحة الأمريكية تدخل تقنية الاختبار السريع لـ COVID-19 فى أول المراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير أمريكية أنه تم اختيار منصة تقنية جديدة واعدة للاختبار السريع لـ COVID-19 طورتها شركة Rover Diagnostics و Columbia Engineering من قبل المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) لدخول المرحلة الأولى من التسريع لمبادرة التشخيص (RADx) لدعم تقنيات اختبار COVID-19 الجديدة.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH توفر منصة Rover ذات التكلفة المعقولة والمحمولة والسريعة للغاية نقطة الرعاية للنسخ العكسي لتفاعل البوليميراز المتسلسل (RT-PCR) النتائج فى 8 دقائق ، أسرع من أي اختبار آخر من نوعه ، مع دقة مستهدفة لمطابقة الاختبارات المعتمدة على المختبر.

ولكن نظرًا لأن PCR التقليدي يتطلب عادةً 45 دقيقة وفنيين مدربين لتشغيل المعدات فإن الاستخدام السريري العملي للتكنولوجيا كان في الغالب في مختبرات مركزية كبيرة.

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أما الاختبار الخاص بـ Rover يمكن حمله بسهولة، ويمكن لأي شخص استخدامه، فسيتم استهدافه في المواقع التي تكون فيها نتائج التحول السريع مهمة: على سبيل المثال، في الصيدليات ومراكز النقل والمناسبات العامة وفي الشركات التي تفحص عودة الموظفين للعمل.



اختبار جديد لكورونا من المعاهد الأمريكية للصحة

وقال مبتكر في اختبارات الدم: "لقد كنا مصممين على تطوير منصة اختبار لجميع أنواع الفيروسات الرخيصة والموثوقة والمتاحة للجميع".

ووفقا للتقرير تم الانتهاء من أول نموذج أولي لـ Rover قبل أشهر فقط من إصابة COVID-19، وفور ظهور فيروس كورونا ركز الفريق بسرعة منصة Rover على الفيروس الجديد وحدد المتطلبات لتصميم اختبار COVID-19 غير مكلف وسريع قدر الإمكان. بالإضافة إلى COVID-19 تم تصميم منصة Rover لاختبار مجموعة واسعة من الأمراض المعدية بما في ذلك الإنفلونزا والبكتيريا والفيروسات الأخرى التى تتطلب تشخيصًا سريعًا، فالحساسية المستهدفة أعلى من الأنواع الأخرى من الاختبارات مثل متساوى الحرارة، ومستضد، وCRISPR. ومن المقرر أن يكون أسرع بكثير من أي اختبار PCR آخر.