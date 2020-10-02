شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى جراحة تدبيس المعدة ونتائجها على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدبيس المعدة هو إجراء جراحي يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن عندما لا يعمل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية، و إنها واحدة من أقدم أنواع جراحات إنقاص الوزن، على الرغم من أنه كان إجراءً شائعًا منذ 20 عامًا، إلا أنه لم يتم إجراؤه اليوم تقريبًا، تم استبداله بإجراءات علاج السمنة الأكثر تقدمًا وفعالية.

وحسب ما ذكره موقع healthline يطلق على تدبيس المعدة أحيانًا اسم رأب المعدة الشريطي الرأسي (VBG) رأب المعدة هو إجراء جراحي يقلل من حجم معدتك، أثناء جراحة تدبيس المعدة ، يقوم الجراح بإنشاء كيس صغير للمعدة ويفصلها عن باقي المعدة باستخدام دبابيس جراحية.

يتم ترك فتحة بحجم قطعة نقدية تقريبًا بين منطقتي المعدة بحيث يمكن للطعام أن ينتقل من الجيب إلى منطقة المعدة الأكبر، في إجراء تدبيس المعدة الأصلى، تم استخدام المواد الأساسية فقط لإنشاء الحقيبة. تم تطوير VBG بعد ذلك بقليل.

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مع VBG ، يتم استخدام رباط لفصل كيس المعدة عن باقي المعدة ، بالإضافة إلى الدبابيس. هذا يجعل الانفصال أقوى وأكثر ديمومة، نظرًا لأن كيس معدتك الجديد لا يمكنه استيعاب سوى 1 إلى 2 أونصة من الطعام ، فإنك ستشبع بسرعة وتأكل أقل مما كنت معتادًا. نتيجة لذلك ، تأخذ سعرات حرارية أقل. وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان الوزن.

هل هي فعالة؟

مع تدبيس المعدة، يكون متوسط ​​فقدان الوزن بعد عام واحد من العملية تقريبًا 50 %، بالمقارنة، يمكن أن يكون فقدان الوزن من إجراءات السمنة الأحدث أقرب إلى 80%، هذا هو أحد أسباب استبدال تدبيس المعدة بجراحات علاج السمنة الأحدث والأكثر فعالية.

بمجرد أن تفقد الوزن بعد جراحة تدبيس المعدة، قد تجد صعوبة في الحفاظ على الوزن. هذا لأن كيس معدتك وفتحتها يمكن أن تكبر بمرور الوقت، خاصة إذا كنت تأكل أكثر من اللازم، هذا يعنى أنه يمكنك تناول المزيد قبل الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.