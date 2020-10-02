خلال ساعات.. إجراءات عزل جديدة بمدريد لاحتواء "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر من الحكومة المحلية لمنطقة مدريد في إسبانيا، الجمعة، إن سلطات المدينة ستنشر خلال الساعات المقبلة مرسوماً يفرض إجراءات عزل جزئي في العاصمة و9 بلدات مجاورة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وعندما تنشر الحكومة المحلية التي يقودها المحافظون المرسوم ستكون بذلك قد انصاعت على مضض لأمر الحكومة المركزية التي يقودها الاشتراكيون بحظر التنقلات غير الضرورية في العاصمة الإسبانية بعد زيادة حادة في أعداد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، ولم يتضح حتى الآن متى ستدخل إجراءات العزل الجديدة حيز التنفيذ.





ومن المقرر أن ترفع رئيسة منطقة مدريد إيسابيل دياث أيوسو دعوى أمام محاكم البلاد تطالب برفع القيود إذ تخشى من أثرها على الاقتصاد.

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وتقول منظمة الصحة العالمية إن معدل الإصابة بالمرض في منطقة مدريد هو 859 حالة لكل مئة ألف من السكان، وهي بذلك تشهد أسوأ تفش لـ"كوفيد-19" في أوروبا، وقررت الحكومة المركزية التدخل بعد خلاف مرير مع السلطات المحلية.





وسيشمل العزل العام مدريد و9 بلديات مجاورة لها وسيتم خلاله إغلاق الحدود أمام القادمين من خارج المنطقة لأي زيارات غير ضرورية، وسيسمح بالتنقلات فقط من أجل العمل والدراسة وتلقي العلاج والتسوق.

وسيبدأ حظر عمل الحانات والمطاعم في الـ11 مساء بدلاً من الواحدة صباحاً.