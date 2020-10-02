شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الرياضة المناسبة لاطفال مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة من أهم الطرق التى ينصح بها مرضى السكر دائما وخصوصا الاطفال الذين يعانون من السكر لانها تعمل على تجديد النشاط والطاقة وتعزز حالتهم النفسية، وفى هذا السياق قالت الدكتورة لمياء خيري استشارى سكر الاطفال لـ الخليج 365، لا بد من تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة فى اليوم لان الرياضة تعمل على ضبط مستويات السكر فى الدم و تفتح مستقبلات الانسولين وتظبط مستويات الدهون.

واضافت، كما تساعد الرياضة ايضا على رشاقة الجسم وتحفز الدورة الدموية والقلب وهناك أنواع من الرياضات المناسبة لأطفال مرضى السكر وهى الرياضات الجماعية مثل "السباحة ركوب العجل"، ولا ينصح بممارسة الرياضات العنيفة التى بها اشتباك حتى لا تعرضه للخطر.

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وتابعت، طفل السكر له 3 جرعات أنسولين مائى فى الافطار والغداء والعشاء، ولا بد ان يفوت ساعتين على اخر جرعة انسولين قبل ممارسة الرياضة وتكون نسبة السكر ما بين 90 ل 180 لان بعد 250 ممكن يكون اسيتون.

ممنوع ممارسة الرياضة فى حالة ارتفاع السكر ولا بد من قياس السكر على مدار اليوم قبل الرياضة وخلال الرياضة وبعدها ، مع تناول وجبات خفيفة قبل الرياضة.