شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار كورونا يتسبب فى تسرب سوائل المخ لأمريكية مصابة بحالة نادرة بالدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد أطباء فى مجلة طبية أن اختبار مسحة أنف COVID-19 أدى إلى ثقب بطانة دماغ امرأة أمريكية، ما تسبب فى تسرب سائل من أنفها وعرضها لخطر الإصابة بعدوى تهدد حياتها.

كانت المريضة، وهى فى الأربعينات من عمرها، تعانى من حالة نادرة لم يتم تشخيصها، وربما تم إجراء الاختبار الذى تلقته بشكل غير صحيح، وسلسلة من الأحداث غير المحتملة التى تعنى أن مخاطر اختبارات الأنف لا تزال منخفضة للغاية.

ذهبت المريضة لرؤية الطبيب بعد أن أصيبت بطعم معدنى فى فمها وسيلان فى الأنف وصداع، وقالت أيضًا إنها شعرت بتيبس فى رقبتها، وأن عينيها حساستان للضوء، وفقًا لتقرير حالة نُشر اليوم في مجلة JAMA.



اختبار مسحة كورونا

وأخبرت المرأة المسعفين أنها خضعت مؤخرًا لاختبار Covid-19 قبل إجراء عملية جراحية لإصلاح فتق، لكنها قالت إنه بعد وقت قصير من الجراحة أصيبت بسيلان فى الأنف وصداع وقىء.

أثناء الفحص اكتشف مسعفون فى مستشفيات جامعة أيوا فى مدينة آيوا بالولايات المتحدة، أن المرأة لديها كتلة فى منتصف تجويف الأنف الأيمن.

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وبعد استئصال الكتلة أثبتت أنها إيجابية لبروتين فى السائل الدماغى الشوكى، والذى يوجد فى الدماغ أو العمود الفقرى، وكشفت عمليات المسح أن المرأة كانت تعاني من قيلة دماغية بطول 1.8 سم - وهو نوع من نتوء المخ - يمتد إلى التجويف الأنفى.

تمت مقارنتها بصور من الأشعة المقطعية التى تم إجراؤها فى عام 2017 والتي كشفت أنها كانت موجودة منذ ذلك الوقت، لكن لم يتم تشخيصها، وتم إرسالها لإجراء عملية جراحية لإصلاح مشكلة الدماغ وللمراقبة العصبية بعد العملية.

ويقول الأطباء الذين عالجوها إنه يعتقد أنه أول تقرير عن تسرب السائل الدماغى الشوكى بعد مسحة الأنف Covid-19.

وقالوا لأن المرأة كانت تعاني من عيب غير مشخص، فإنهم لا يعتقدون أن اختبار المسحة تسبب في انتهاك قاعدة الجمجمة العظمية، لكن بدلاً من ذلك، يقترحون أن الشكل الغازي للاختبار تسبب في صدمة لقيلة الدماغ الموجودة مسبقًا.

وأضاف المسعفون ينبغي على الشخص التفكير في طرق بديلة لفحص الأنف، خاصة في المرضى الذين يعانون من عيوب سابقة معروفة في قاعدة الجمجمة ، أو تاريخ من جراحة الجيوب الأنفية أو قاعدة الجمجمة ، أو الحالات المؤهبة لتآكل قاعدة الجمجمة.