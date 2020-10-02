كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - حساسية الفراولة عند الأطفال، رغم أنها نادرة الحدوث، يمكن أن يكون لدى بعض الأطفال حساسية من الفراولة، إن وجود حساسية من الفراولة يعني أن جهاز المناعة لدى الشخص يتفاعل بشكل سيئ مع بروتين معين موجود في هذه الفاكهة، سيؤدي تسخين الفراولة إلى تشويه البروتينات الموجودة فيها، لذلك قد يتمكن بعض الأطفال المصابين بحساسية الفراولة من تناول الفراولة المطبوخة ،قالت الدكتورة إيمان عبد العظيم استشاري الأطفال، في تصريحات خاصة لسيدتي نت: لا يعرف الأطباء مدى شيوع حساسية الفراولة، لكن وفقاً لدراسة صغيرة أجريت في البوسنة، فإن 3 - 4 في المائة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما دون ذلك يعانون من هذه الحساسية. تنخفض النسبة إلى 0.5 - 1 في المائة في أواخر الطفولة.

يمكن أن تسبب بعض الأطعمة، بما في ذلك الفراولة والحمضيات والطماطم، أعراضاً شبيهة بالحساسية دون أن يكون لدى الشخص حساسية حقيقية تجاهها.

يمكن للأشخاص الذين يشتبهون في أنهم قد يكونون مصابين بحساسية الفراولة مناقشة أعراضهم مع الطبيب، وربما إجراء اختبار الحساسية للتأكيد.

أعراض حساسية الفراولة عند الأطفال

حساسية الأطفال

عندما يكون الطفل مصاباً بحساسية الفراولة، فمن المحتمل أن يعاني من أعراض خفيفة إلى متوسطة فقط. يمكن أن تحدث هذه الأعراض في غضون بضع دقائق، أو حتى بضع ساعات بعد الأكل أو ملامسة الفراولة.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لحساسية الفراولة ما يلي:

حكة والتهاب الحلق والفم.

حكة في الجلد.

قشعريرة.

السعال والصفير.

الدوخة أو الدوار.

إسهال.

التقيؤ.

شعور بضيق في الحلق.

ازدحام، اكتظاظ، احتقان.

في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الفراولة رد فعل تحسسياً يهدد الحياة يعرف باسم الحساسية المفرطة. أعراض الحساسية المفرطة شديدة ويمكن أن تشمل:

معدل النبض السريع.

لسان منتفخ.

انتفاخ الحلق الذي يسد مجرى الهواء.

انخفاض كبير في ضغط الدم.

الدوخة والدوار.

إغماء.

من الضروري الحصول على رعاية طبية فورية لأي شخص تظهر عليه علامات الحساسية المفرطة. يجب أن يحمل الأشخاص المصابون بالحساسية الشديدة ، وهو دواء قابل للحقن يصد رد الفعل التحسسي الشديد.

علاج حساسية الفراولة عند الأطفال

علاج حساسية الأطفال

تحققي من الملصقات الموجودة على الأطعمة للتأكد من أنها لا تحتوي على فراولة.

في معظم الحالات، يمكن للأشخاص علاج الحساسية تجاه الفراولة في المنزل دون تدخل طبي.

أفضل علاج للحساسية هو تجنب مسببات الحساسية تماماً. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الفراولة، فإن هذا يعني تجنب:

الفراولة الطازجة.

فراولة مجففة.

المربيات التي تحتوي على الفراولة.

جيلي الفراولة.

حلوى الفراولة.

تحققي دائماً من الملصقات الموجودة على الأطعمة؛ للتأكد من أنها لا تحتوي على فراولة.

يمكن في كثير من الأحيان علاج ردود الفعل الخفيف في المنزل باستخدام مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC). ستوقف مضادات الهيستامين الجهاز المناعي عن المبالغة في رد فعله تجاه الفراولة، وستساعد في منع الأعراض أو تقليل حدتها.

ومع ذلك، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها شخص ما من رد فعل تحسسي، فيجب عليه التحدث إلى طبيبه؛ للحصول على المشورة بشأن إدارة الأعراض وخيارات العلاج الممكنة.

لردود الفعل الشديدة، يحتاج الناس إلى عناية طبية طارئة. يجب على أي شخص يعاني من حساسية شديدة معروفة أن يحمل قلم حقن الأدرينالين في جميع الأوقات في حالة التعرض لمسببات الحساسية.

Advertisements

عوامل الخطر

الفراولة

يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطعام إذا كان لديهم ما يلي:

تاريخ عائلي من الحساسية الغذائية.

حساسية من حبوب اللقاح البتولا.

الربو.

الأكزيما.

قد يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بحساسية تجاه طعام معين إذا لم يتعرضوا له في وقت مبكر من الحياة. يمكن أن يؤدي إدخال بعض الأطعمة، مثل الفراولة، في وقت لاحق من الحياة في بعض الأحيان إلى رد فعل تحسسي.